Policías procesados por robo, tráfico de droga y transporte de armas en Guayaquil

Referencial. Los uniformados de la Policía Nacional han estado involucrados en varios casos

La inseguridad continúa marcando la agenda diaria en Guayaquil. Robos, asesinatos y delitos vinculados al crimen organizado se reportan de forma constante, alimentando la percepción de una ciudad golpeada por la violencia.

En ese escenario, un nuevo caso genera preocupación: seis policías en servicio activo han sido procesados por su presunta participación en delitos graves, incluyendo robo, tráfico de drogas y transporte ilegal de armas.

La Fiscalía General del Estado inició acciones penales contra los uniformados, quienes habrían actuado al margen de la ley utilizando recursos institucionales. Según las investigaciones, los agentes estarían implicados en operativos irregulares que simulaban allanamientos en sectores del norte de la ciudad, específicamente en Colinas de la Alborada.

Un supuesto operativo que terminó en denuncia

El caso se desencadenó luego de que una ciudadana reportara el ingreso de varios individuos a su vivienda durante la noche, en medio del toque de queda. Tras la salida de los supuestos agentes, la propietaria detectó la falta de objetos de valor, entre ellos dinero en efectivo y joyas, lo que motivó la alerta a las autoridades.

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A partir de esa denuncia, se activaron diligencias investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia. Estas permitieron ubicar uno de los vehículos utilizados en el procedimiento, lo que condujo a un patio de contenedores en la vía a Daule.

En ese punto, los equipos de investigación encontraron indicios que complican la situación de los procesados. Entre los elementos incautados constan armas de fuego, cientos de municiones de distintos calibres, sustancias sujetas a fiscalización, dispositivos móviles, balanzas electrónicas y dinero en efectivo.

Las evidencias fueron levantadas bajo cadena de custodia y trasladadas a dependencias especializadas, mientras se avanzaba con la localización de los sospechosos, quienes fueron capturados en distintos sectores de la ciudad.

Medidas judiciales y proceso en curso

Durante la audiencia de flagrancia, el fiscal del caso expuso los principales elementos recopilados, incluyendo testimonios, informes técnicos y la denuncia de la víctima. Con base en estos argumentos, el juez de garantías penales dispuso prisión preventiva para los seis implicados.

El proceso se sustenta en varios tipos penales contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionados con robo, tráfico de sustancias ilícitas y tenencia o transporte de armas no autorizadas, bajo la figura de concurso de infracciones.

La presunta participación de agentes activos en actividades delictivas no solo agrava el escenario de inseguridad, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

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