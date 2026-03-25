Caso Malula: quiénes eran sus enemigos y qué se sabe del ataque en la Bahía

La víctima tenía vínculos comerciales en La Bahía, pero no se descarta que el sicariato tenga que ver con bandas criminales

Hay tensión en La Bahía luego de la balacera del 24 de marzo.

Un ataque armado ocurrido la noche del martes 24 de marzo volvió a estremecer el centro de Guayaquil. La incursión violenta se registró en plena avenida Malecón Simón Bolívar, en una zona altamente transitada, y tuvo como resultado la muerte de un hombre conocido como alias 'Malula', además de varias personas heridas en medio del tiroteo.

¿Quién era 'Malula' y quiénes podrían ser sus enemigos?

Tras el hecho, las primeras indagaciones policiales permitieron identificar a la víctima como un hombre de aproximadamente 40 años, quien, según registros oficiales, tenía antecedentes vinculados a delitos como porte ilegal de armas y presuntas asociaciones ilícitas.

En el entorno donde se movía, “Malula” era conocido por mantener actividades comerciales en el sector de la Bahía, un punto clave de la economía popular de la ciudad, pero también un espacio donde convergen dinámicas complejas, incluyendo disputas por control territorial.

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Bajo este contexto, las autoridades manejan como hipótesis que el crimen podría estar relacionado con conflictos previos o enfrentamientos entre estructuras delictivas.

No se descarta que el ataque responda a retaliaciones o ajustes de cuentas, aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre los responsables ni sobre el origen exacto de estas posibles rivalidades.

Lo que se sabe del ataque en la Bahía

La agresión armada se produjo al finalizar la tarde, cuando sujetos que se movilizaban en motocicleta interceptaron a su objetivo y dispararon en reiteradas ocasiones. La acción, ejecutada en pocos segundos, dejó en evidencia una modalidad asociada a hechos de sicariato.

El hecho no solo cobró la vida del objetivo principal, sino que también dejó a tres personas heridas, quienes se encontraban en el lugar y resultaron alcanzadas por los disparos.

Se trata de ciudadanos de distintas edades que fueron trasladados a centros de salud y permanecen bajo observación médica.

En la escena, unidades de Criminalística levantaron indicios balísticos que serán claves para el desarrollo de la investigación, entre ellos casquillos de arma de fuego y proyectiles deformados.

Terrible!!!

Fuerte balacera a la altura del Malecón, centro de Guayaquil. https://t.co/AGwx98IVN7 pic.twitter.com/s0oal5wLfL — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) March 25, 2026

Caos y miedo en La Bahía tras balacera

El impacto del suceso quedó reflejado en varios videos difundidos en redes sociales, donde se observa el caos generado tras las detonaciones: personas buscando resguardo, intentos improvisados de auxilio y el traslado urgente de heridos en vehículos particulares.

Mientras tanto, equipos de inteligencia trabajan en el análisis de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de escape de los atacantes y establecer responsabilidades.

El caso se mantiene en etapa investigativa, en medio de un escenario donde la violencia continúa afectando incluso a zonas emblemáticas y de alta actividad comercial en Guayaquil.

Alias Malula, señalado como objetivo del ataque en el Malecón de Guayaquil. Foto: Flickr

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