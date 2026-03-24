Balacera en el centro de Guayaquil: Fundación Malecón 2000 revela detalles de tiroteo

La entidad destaca que el tiroteo ocurrió en la avenida Simón Bolívar. El Malecón fue cerrado por seguridad

El Malecón 2000 es el sitio más emblemático de la ciudad, según expertos en turismo.

La Fundación Malecón 2000 confirmó a EXPRESO que la noche de este martes 24 de marzo se registró un hecho violento en las inmediaciones del centro de la ciudad. Además, brindó detalles importantes sobre la balacera.

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Fundación Malecón 2000 se pronunció sobre la balacera

La entidad reveló que el incidente ocurrió cerca de las 19:30 en la avenida Simón Bolívar, en el sector de la Bahía, y aclaró que el suceso se produjo fuera del perímetro de sus instalaciones.

Según indicó la institución, tras conocerse lo ocurrido se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. “Se coordinó el cierre preventivo de los portones cercanos para resguardar la integridad de los visitantes”, detalló en su pronunciamiento.

Además, reiteró su compromiso con la seguridad en este espacio turístico e instó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales.

Más allá de la respuesta a EXPRESO, lo sucedido en los exteriores del Malecón 2000 ha generado preocupación en los moradores y visitantes del lugar.

Lo que se sabe de la balacera registrada en el centro de Guayaquil

Se conoció que el hecho violento se registró en la zona de la Bahía, a la altura de la calle Villamil, donde hombres armados habrían atacado a una persona que se encontraba en un comedor del sector.

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El ataque desató múltiples detonaciones que alarmaron a comerciantes, transeúntes y visitantes que se encontraban en el área. En medio del caos, varias personas buscaron resguardarse mientras se desarrollaba la escena.

Reportes iniciales señalan que al menos dos personas resultaron heridas de gravedad. Una de ellas habría sido trasladada de urgencia en un vehículo de Segura EP, que circulaba por el sitio, mientras que otra fue evacuada en una motocicleta, según se observa en videos difundidos en redes sociales.

Las grabaciones que circulan en plataformas digitales muestran momentos de tensión: se escuchan ráfagas de disparos y se observa a ciudadanos intentando huir del lugar, lo que evidencia el impacto del hecho en una de las zonas más concurridas de Guayaquil.

Hasta el momento, ni la Policía Nacional del Ecuador ni el Ministerio del Interior han emitido un pronunciamiento oficial que confirme el número de víctimas o las circunstancias exactas del ataque.

Este episodio, que ocurrió en las cercanías de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, vuelve a poner en evidencia el clima de inseguridad que se vive en Guayaquil y que continúa generando inquietud entre ciudadanos y visitantes.

Espacios. El Malecón 2000 integra el comercio con los atractivos turísticos, como la noria La Perla o el Pabellón de los Donantes. CARLOS KLÍNGER

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