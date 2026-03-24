Reportan balacera en alrededores del Malecón 2000 con al menos dos víctimas

Ráfagas de disparos se escucharon en el centro de Guayaquil. Se trataría de un intento de sicariato

Referencial. El hecho se registró en los exteriores del principal sitio turístico de Guayaquil.

La violencia sigue generando pánico y caos en Guayaquil. La noche de este martes 24 de marzo se reportó un nuevo episodio en los exteriores del Malecón 2000, pleno centro de la ciudad.

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De acuerdo con preliminares, el hecho se habría producido en el sector de la Bahía, a la altura de la calle Villamil, cuando sujetos armados atacaron a una persona que se encontraba en un comedor de la zona. El ataque generó una ráfaga de disparos que provocó pánico entre quienes estaban en el lugar.

En medio de la confusión, reportes preliminares señalan que al menos dos personas resultaron gravemente heridas. Una de ellas habría sido trasladada de urgencia en una camioneta que circulaba por el sctor, mientras que otra fue movilizada en una motocicleta, según se observa en videos que circulan en plataformas digitales.

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Redes sociales conmocionadas por el nuevo ataque violento

Las grabaciones compartidas en redes sociales evidencian múltiples detonaciones y la reacción de ciudadanos que intentaban ponerse a salvo, reflejando el nivel de alarma que generó el suceso en una de las zonas más transitadas y turísticas de la ciudad.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Ecuador y el Ministerio del Interior no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme lo ocurrido ni que detalle el número de víctimas o las circunstancias del ataque.

Este hecho, de confirmarse, se sumaría a la creciente ola de inseguridad que afecta a Guayaquil, donde incluso áreas emblemáticas han dejado de ser percibidas como espacios seguros, incrementando la preocupación entre ciudadanos y visitantes.

Terrible!!!

Fuerte balacera a la altura del Malecón, centro de Guayaquil. https://t.co/AGwx98IVN7 pic.twitter.com/s0oal5wLfL — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) March 25, 2026

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