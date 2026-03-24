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La mujer detenida con los tacos de dinamita.Cortesía

Detienen a mujer con dinamita en exteriores de centro comercial de Guayaquil

La Policía frustró el aparente transbordo del material en la avenida Francisco Orellana, norte de Guayaquil

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una ciudadana que portaba 40 tacos de dinamita en las inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil, la noche de este 24 de marzo de 2026.

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Intervención en un punto comercial 

El procedimiento se ejecutó cuando la mujer presuntamente intentaba realizar un transbordo del material en la zona. Una fuente oficial de la Policía confirmó directamente a Diario EXPRESO la aprehensión de la sospechosa e indicó que unidades de inteligencia y antiexplosivos intervinieron en el sitio, acción con la cual "se evitó la entrega de esos explosivos".

De acuerdo con los reportes visuales emitidos durante una cobertura de la cadena TC Televisión, la alerta surgió al notar la actitud inusual de la involucrada, quien camuflaba los cilindros rojos al interior de un bolso de hombro. Ante la amenaza comprobada, el equipo táctico procedió a acordonar la escena para asegurar los indicios.

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Los explosivos custodiados ahora por la Policía.Cortesía
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Es por el Operativo "Apolo 12"

El cierre preventivo del perímetro provocó un fuerte congestionamiento vehicular sobre esta arteria vial, afectando la movilidad de decenas de conductores. La autoridad de seguridad enfatizó a este Diario que las diligencias forman parte de una investigación reservada y que los resultados concluyentes se detallarán formalmente este miércoles en el informe Apolo 12.

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