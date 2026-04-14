Sony publica nuevos pósters de 'Spider-Man: Brand New Day' y adelanta nueva etapa de Peter Parker

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Spider-Man: Brand New Day revela nuevos pósters y clip exclusivo en CinemaCon 2026.

Peter Parker enfrenta consecuencias tras borrar su identidad en No Way Home.

La película introduce nuevas amenazas y se estrena el 31 de julio en cines.

Spider-Man: Brand New Day presentó nuevos pósters y un clip exclusivo durante la CinemaCon 2026 en Las Vegas, revelando detalles clave sobre la nueva etapa de Peter. La película se estrenará el 31 de julio y marca un giro en la historia del superhéroe.

El adelanto muestra a un Peter completamente solo, enfrentando nuevas amenazas mientras intenta reconstruir su vida en un mundo que ya no recuerda quién es.

Una nueva vida para Peter Parker

La historia se sitúa cuatro años después de los eventos de No Way Home, cuando Peter decide borrar su identidad del mundo para proteger a sus seres queridos.

Ahora, vive en Nueva York como un adulto independiente, dedicado por completo a su rol como Spider-Man, sin vínculos personales que lo conecten con su pasado.

Los pósters que revelan pistas

Uno de los nuevos pósters muestra a Spider-Man en plena batalla contra enemigos, anticipando secuencias de acción intensas.

Otro cartel presenta un primer plano de su máscara, donde se refleja la ciudad de Nueva York junto a figuras clave como MJ, reforzando el conflicto emocional de la historia.

Un clip que cambia la dinámica

El avance exclusivo presentado en CinemaCon muestra a Peter siguiendo a Ned, quien intenta descubrir la identidad de Spider-Man sin reconocerlo.

Además, se revela que MJ ha seguido adelante con su vida, incluso iniciando una nueva relación, lo que impacta directamente en el protagonista.

Nuevos villanos y amenazas

La película incluirá enemigos como Boomerang, Tarántula y el Departamento de Control de Daños, ampliando el universo de conflictos.

Estas amenazas se combinan con una presión creciente sobre Peter, que podría desencadenar cambios físicos y emocionales inesperados.

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