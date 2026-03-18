Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Spiderman Brand New Day
En esta entrega se explorará un cambio que enfrenta Peter Parker, el cual podría redefinir su identidad.CORTESIA

‘Spider-Man: Brand New Day’: estos son los secretos que oculta el tráiler oficial

Detalles escondidos, referencias al pasado y posibles sorpresas marcan el nuevo rumbo del amable vecino de Nueva York

  • Danielle Marcillo

Después de una serie de clips aleatorios publicados por fans en una estrategia orquestada por Sony, la cadena terminó en Tom Holland, quien este 18 de marzo finalmente liberó el tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day. El adelanto no solo confirmó el tono más oscuro de esta nueva etapa de la araña, sino que también desató una ola de teorías sobre el rumbo de la historia, sus villanos y los nuevos personajes que podrían marcar el futuro de este universo cinematográfico.

RELACIONADAS

A partir de sus primeras escenas, el tráiler deja claro que esta no será una entrega convencional. Entre referencias directas al pasado del personaje y pistas claras sobre una la transformación de Peter Parker, los fans ya analizan cada frame en busca de respuestas. ¿Estamos ante una evolución definitiva del Spider-Man del UCM? Pues, todo apunta a que sí.

spiderman

Spider-Man: Brand New Day revela su primer tráiler con Tom Holland

Leer más

La gran clave, la mutación

El eje más impactante del tráiler gira en torno a la mutación de Peter Parker. A lo largo del avance, se muestran señales claras de que su ADN está cambiando: desde una sensibilidad extrema a los estímulos hasta la aparición de una especie de capullo, en una clara referencia al arco de los cómics The Other: Evolve or Die (El Otro : Vive o Muere).

Esta transformación marcaría un antes y un después en el personaje. Entre los cambios más evidentes está la aparición de telarañas orgánicas, muy al estilo del Spider-Man de Tobey Maguire, dejando atrás la tecnología de sus lanzarredes. A esto se suman posibles mejoras físicas como mayor fuerza, regeneración acelerada y sentidos más desarrollados, lo que convertiría a Peter en una versión mucho más poderosa… pero también más inestable.

Mutación
El concepto de "la mutación" tiene su trasfondo en los cómics.EXPRESO

Enlistando, los nuevos poderes de Peter Parker tras la mutación son:

  • Telaraña orgánica
  • Durabilidad mejorada
  • Fuerza masivamente aumentada
  • Factor de curación avanzado
  • Sentido arácnido mejorado
  • Mejora de la capacidad de trepar muros
  • Visión nocturna
  • Inmunidad al veneno
  • Agilidad sobrehumana
  • Detección química
Ganadores del Óscar por la película Sinners.

Óscar 2026: la gala en la que Hollywood volvió a hablar de política

Leer más

Además en este proceso, otro nombre clave entra en juego: Bruce Banner, ya que todo indica que el científico será quien analice esta mutación, funcionando como guía frente a un cambio que podría salirse de control. La gran duda es si esta evolución será una ventaja… o el inicio de algo mucho más peligroso.

¿Sadie Sink como Jean Grey?

Otro de los puntos más comentados es la publicación del contenido por parte de Sadie Sink, quien, aunque no se muestra explícitamente en el tráiler, ya está confirmada dentro del proyecto. Las pistas apuntan a que podría interpretar a Jean Grey, una de las mutantes más poderosas del universo Marvel.

Sadie Sink
Según varios insiders, Sink interpretará a la mutante conocida de la franquicia de X-man.EXPRESO

Las teorías se apoyan en escenas donde se sugiere control mental y habilidades psíquicas, además de su posible vínculo con organizaciones como Control de Daños, que en el UCM ya ha sido relacionada con la persecución de individuos con habilidades especiales. De confirmarse, esto marcaría un paso importante en la introducción formal de los mutantes en esta saga.

Timothée Chalamet

'Dune 3' revela su primer tráiler: así luce el oscuro final

Leer más

Punisher, villanos y un tono más crudo

El tráiler también deja ver la presencia de Punisher, quien protagoniza algunos de los momentos más intensos del avance. Su interacción con Spider-Man anticipa un choque de ideologías: mientras uno evita matar, el otro no tiene reparos en hacerlo.

A esto se suman otros posibles antagonistas como Scorpion y la organización conocida como La Mano, lo que refuerza la idea de una historia más violenta, con conflictos que van más allá del típico enfrentamiento entre héroe y villano.

Punisher
Spiderman vs. Punisher es uno de los enfrentamientos más esperados dentro del Universo MarvelEXPRESO

Eventos canónicos y más referencias al pasado

Más allá de la acción, el tráiler está cargado de referencias a versiones anteriores del personaje. Desde movimientos que recuerdan al Spider-Man de Andrew Garfield hasta guiños visuales al estilo de Sam Raimi, la película parece rendir homenaje a toda la historia del trepamuros en pantalla.

Comparación
El famoso salto de Parker junto a ciertos planos recuerdan a otras versiones live action de la película.EXPRESO

También se refuerzan elementos 'canónicos' del personaje: su constante sufrimiento, la distancia con MJ y su lucha interna entre ser Peter Parker o Spider-Man. Todo esto apunta a una narrativa donde el héroe no solo enfrenta amenazas externas, sino también su propia identidad.

Con todos estos elementos sobre la mesa, Spider-Man: Brand New Day se perfila como una de las entregas más ambiciosas del personaje. Más que una simple continuación, el tráiler sugiere una transformación total: física, emocional y narrativa. Y si algo queda claro, es que este nuevo Spider-Man está a punto de renacer.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Las rutas que conectan Guayaquil con Cuenca: opciones y estado actual

  2. Analistas explican el trasfondo político del conflicto entre Ecuador y Colombia

  3. ‘Spider-Man: Brand New Day’: estos son los secretos que oculta el tráiler oficial

  4. Quito y Santiago vuelven a conectarse con vuelos directos desde octubre 2026

  5. Incendio en Multicomercio: afectados demandarán al Estado, Municipio y Bomberos

LO MÁS VISTO

  1. Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

  2. Allanamientos en Ecuador: juristas advierten desvío de la figura legal

  3. Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

  4. Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

  5. Barcelona vs. Newcastle: alineación y dónde ver EN VIVO la Champions League

Te recomendamos