'Dune 3' revela su primer tráiler: así luce el oscuro final de la trilogía

El primer tráiler de la tercera entrega de Dune muestra las consecuencias del ascenso de Paul Atreides

El universo de Dune vuelve a expandirse, Warner Bros. Pictures publicó el primer tráiler oficial de Dune: Parte Tres, el esperado final de la ambiciosa saga de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve. El adelanto ofrece un vistazo a una historia más oscura y compleja, marcada por el poder, conspiraciones y el peso del liderazgo.

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El avance fue presentado inicialmente a través de un live en TikTok y posteriormente publicado en diversas plataformas digitales, captando la atención de los fanáticos de la trilogía. El filme tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre de 2026.

Un adelanto con un tono más oscuro

Las primeras imágenes del tráiler muestran que la nueva entrega tendrá más intensidad que las anteriores. La historia se centra en Paul Atreides, interpretado nuevamente por Timothée Chalamet, quien ahora gobierna el imperio tras los acontecimientos de la segunda película.

Sin embargo, el ascenso al poder del líder mesiánico no llega sin consecuencias. La trama anticipa conspiraciones políticas y conflictos que amenazan con derrumbar la dinastía que Paul ha construido con la ayuda de los Fremen.

Una historia inspirada en Dune Messiah

La tercera entrega estará basada en Dune Messiah, la novela escrita por Frank Herbert que continúa la historia del universo creado por el autor. Esto implica un giro importante en la narrativa, ya que la trama se enfocará en las repercusiones del liderazgo de Paul y en las decisiones que lo llevaron a convertirse en emperador.

El regreso del elenco principal

El reparto del filme reúne nuevamente a varias de las figuras clave de la saga. Timothée Chalamet regresa como Paul Atreides, mientras que Zendaya vuelve a interpretar a Chani, quien en esta entrega tendrá un papel más relevante.

También regresan actores como Rebecca Ferguson y Florence Pugh, quien retomará su papel como la princesa Irulan, una figura fundamental dentro de la intriga política del imperio.

Una historia situada años después

La trama de la nueva entrega se sitúa 17 años después de los acontecimientos de la segunda película. En este punto de la historia, el protagonista ya gobierna el imperio galáctico, pero enfrenta una conspiración que amenaza con destronarlo.

Al mismo tiempo, su relación con Chani toma un nuevo rumbo, ya que el personaje interpretado por Zendaya se encuentra esperando su primer hijo.

Un espectáculo épico de ciencia ficción

El tráiler también deja ver escenas de gran escala, con multitudes, enfrentamientos y un ambiente de guerra que eleva la dimensión épica de la saga. Entre los momentos más intrigantes aparece Scytale, uno de los nuevos personajes que se incorporan a la historia y cuya presencia refuerza la oscuridad de esta entrega.

El lanzamiento del primer tráiler marca el inicio de la campaña promocional de la película, que continuará en los próximos meses con nuevos adelantos, materiales exclusivos y la participación del elenco en eventos internacionales.

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