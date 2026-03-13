Polymarket se suma al meme: publicidad que ironiza comentario de Timothée Chalamet

La plataforma de predicciones aprovechó el viral en redes para lanzar un guiño a la polemica en temporada de premios.

La plataforma de predicciones Polymarket se burló del 31% de probabilidades del actor de ganar el Oscar.

Durante la recta final de la temporada de premios, la plataforma de predicciones Polymarket publicó el 12 de marzo un anuncio en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los usuarios por su tono irónico, compartido a través de X; el video hace una clara referencia a la reciente polémica que rodea al actor Timothée Chalamet tras comentarios virales relacionados con la ópera y el ballet, lo que involucró críticas tanto de internautas como de compañías de estas disciplinas.

De cierta forma el anuncio también funciona como una forma de presentar la propia plataforma al público, entendiendo a Polymarket como un sitio de mercados de predicción, donde los usuarios pueden apostar sobre el resultado de distintos acontecimientos, desde elecciones y eventos deportivos hasta premios de la industria del entretenimiento utilizando probabilidades que cambian en tiempo real según el comportamiento del mercado.

Esta es sigue el modelo un cierto tipo de plataformas, donde las cifras reflejan el consenso de quienes participan, por lo que suelen interpretarse como una especie de "termómetro" de expectativas colectivas.

Un ad lleno de referencias



No one cares about ballet and opera.



Everyone has a take on something. pic.twitter.com/plMygTA5Eq — Polymarket (@Polymarket) March 12, 2026

El anuncio muestra a dos bailarinas de ballet junto a una cantante de ópera interpretando Forever Young, canción que forma parte del soundtrack de Marty Supreme. Mientras transcurre la escena, aparece un texto que pregunta si "él" ganará el Oscar, una referencia implícita al propio Chalamet.

Aunque el actor nunca es mencionado directamente, los elementos narrativos dejan claro el guiño. En pantalla también aparece un dato que señala un "35% de probabilidad en Polymarket", cifra vinculada a las predicciones del mercado sobre la carrera del actor en la temporada de premios. Sin embargo, en consecuencia de la publicación esa estimación ha descendido a alrededor del 31% dentro de la plataforma.

El video cierra con una especie de eslogan que resume el tono del anuncio: "Todo el mundo tiene una opinión sobre…", seguido por una lista que menciona conceptos como la ópera, el ballet, Hollywood o el propio Chalamet, antes de concluir con la frase que también aparece en el caption del video:

"A nadie le importa el ballet y la opera

​Todos tinene su opinión sobre algo" Polymarket

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Sobre la polémica, los premios y el movimiento del mercado

La publicación no tardó en generar reacciones entre usuarios que interpretaron el anuncio como una ironía directa hacia la polémica reciente del actor. Al mismo tiempo, la pieza funciona como un ejemplo de marketing que aprovecha un momento viral para promocionar el funcionamiento de la plataforma.

Como parte del mismo hilo en redes, la cuenta oficial de Polymarket también compartió un enlace directo a la sección de su sitio dedicada a los premios Oscar, donde los usuarios pueden seguir las probabilidades de distintos nominados en tiempo real. Este tipo de mercados se ha vuelto especialmente popular durante la temporada de premios, cuando las probabilidades cambian constantemente según nuevos eventos, premios previos o percepciones del público.

Porcentaje de probabilidad por cada candidato al Oscar de Mejor Actor, donde Jordan lleva la delantera. EXPRESO

En ese contexto, la carrera que involucra a Chalamet también ha mostrado cambios en las predicciones. Aunque el actor comenzó la temporada como uno de los favoritos, actualmente aparece por detrás de Michael B. Jordan por su trabajo en Sinners dentro de las estimaciones del mercado.

El movimiento no surgió necesariamente a raíz de la polémica reciente, sino que empezó a consolidarse después de que Jordan ganara impulso en la temporada de premios tras los Actor Awards, lo que modificó las expectativas reflejadas en la plataforma.

En ese sentido, el anuncio refleja cómo la conversación alrededor de la temporada de premios trasciende las ceremonias y se instala también en internet. Entre memes, debates y campañas promocionales, plataformas como Polymarket aprovechan estos momentos virales para posicionar sus servicios dentro de la conversación cultural que rodea a los premios de la Academia.

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