Ecuador enfrenta alerta por retrocesos en el Estado de derecho, según informes internacionales

Instituciones del Estado en Ecuador bajo análisis por su nivel de independencia y funcionamiento.CANVA

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Salir del autoritarismo para tropezar, otra vez, con él. La sensación no es nueva, pero sí preocupante. Informes recientes del World Justice Project advierten un deterioro del Estado de derecho en el país, con retrocesos en justicia, control del poder y garantías fundamentales.

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Informes internacionales sobre la situación institucional

No se trata solo de percepciones. Organizaciones como Human Rights Watch han señalado la fragilidad institucional, marcada por presiones sobre la justicia, cuestionamientos al debido proceso y tensiones entre funciones del Estado.

El problema es más profundo que un gobierno o una coyuntura. Es la persistencia de una cultura política que entiende el poder como herramienta de imposición y no de equilibrio. Ayer desde un discurso, hoy desde otro. El resultado es el mismo: instituciones debilitadas y ciudadanos expuestos.

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Libertad de expresión y garantías democráticas

La independencia de la justicia deja de ser un principio cuando se vuelve selectiva. Y la libertad de expresión pierde sentido cuando enfrenta interferencias, directas o indirectas, que erosionan su ejercicio.

El país ya conoce este camino. Lo ha recorrido y ha pagado sus costos. Repetirlo sería un error que traería enormes consecuencias. La democracia no se agota en elecciones, se sostiene en límites claros, respeto institucional y garantías reales. Sin eso, cualquier promesa de orden termina siendo apenas otra forma de control.