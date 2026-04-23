Fundamedios advierte un entorno hostil para la prensa en Ecuador y aclara a quién defenderá

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Fundamedios advirtió que a la crisis estructural de sostenibilidad de los medios en Ecuador se suma un entorno cada vez más hostil para el ejercicio periodístico. Señaló que persisten prácticas de acoso, relegamiento, ocultamiento de información y trato discriminatorio contra medios y periodistas en función de su línea editorial.

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remarcó que persisten prácticas de acoso, relegamiento, ocultamiento de información y trato discriminatorio contra medios y periodistas en función de su línea editorial.

Además, la organización sostuvo que el gobierno central, varios gobiernos locales y distintas instancias del Estado han contribuido, por acción u omisión, a profundizar la vulnerabilidad en la que trabajan los periodistas.

Se hacen pasar por medios y periodistas

En un comunicado difundido este miércoles 22 de abril de 2026, Fundamedios alertó que esta situación se agrava por el uso masivo de campañas de desinformación, difamación y hostigamiento dirigidas contra periodistas, medios y organizaciones independientes.

Según la organización, "se trata de operaciones orientadas a erosionar reputaciones, contaminar el debate público y debilitar a quienes ejercen vigilancia democrática".

En el comunicado se precisa que estas campañas suelen ser amplificadas por actores que se presentan como comunicadores, influencers o incluso periodistas de investigación. Su actuación responde a intereses ajenos a los estándares del periodismo y a prácticas que, señala, deben ser objeto de escrutinio público e institucional.

La precarización del trabajo

Fundamedios también pide poner atención a la precariedad laboral del sector. Indicó que la inestabilidad, los bajos ingresos y la falta de protección social, especialmente en provincias, reflejan el debilitamiento económico de los medios y agravan las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Ecuador.

Fundamedios difundió sus líneas rojas

Según la organización, no respaldarán a personas o portales que, bajo el argumento de la libertad de expresión o el ejercicio periodístico: