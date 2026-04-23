periodismo
Fundamedios advierte un entorno hostil para la prensa en Ecuador y aclara a quién defenderá
La organización alertó por la presencia de influencers, que incluso aparecen como periodistas de investigación y son parte de campañas de desinformación
Fundamedios advirtió que a la crisis estructural de sostenibilidad de los medios en Ecuador se suma un entorno cada vez más hostil para el ejercicio periodístico. Señaló que persisten prácticas de acoso, relegamiento, ocultamiento de información y trato discriminatorio contra medios y periodistas en función de su línea editorial.
Política
Bloomberg alerta por libertades en Ecuador y pone foco en caso GRANASA
Flor Layedra Torres
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remarcó que persisten prácticas de acoso, relegamiento, ocultamiento de información y trato discriminatorio contra medios y periodistas en función de su línea editorial.
Además, la organización sostuvo que el gobierno central, varios gobiernos locales y distintas instancias del Estado han contribuido, por acción u omisión, a profundizar la vulnerabilidad en la que trabajan los periodistas.
Se hacen pasar por medios y periodistas
En un comunicado difundido este miércoles 22 de abril de 2026, Fundamedios alertó que esta situación se agrava por el uso masivo de campañas de desinformación, difamación y hostigamiento dirigidas contra periodistas, medios y organizaciones independientes.
Según la organización, "se trata de operaciones orientadas a erosionar reputaciones, contaminar el debate público y debilitar a quienes ejercen vigilancia democrática".
En el comunicado se precisa que estas campañas suelen ser amplificadas por actores que se presentan como comunicadores, influencers o incluso periodistas de investigación. Su actuación responde a intereses ajenos a los estándares del periodismo y a prácticas que, señala, deben ser objeto de escrutinio público e institucional.
Política
La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes
Carlos Isaac Pino
La precarización del trabajo
Fundamedios también pide poner atención a la precariedad laboral del sector. Indicó que la inestabilidad, los bajos ingresos y la falta de protección social, especialmente en provincias, reflejan el debilitamiento económico de los medios y agravan las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Ecuador.
Fundamedios difundió sus líneas rojas
Según la organización, no respaldarán a personas o portales que, bajo el argumento de la libertad de expresión o el ejercicio periodístico:
- Tengan vínculos comprobados o indicios sólidos con estructuras de delincuencia organizada.
- Actúen al servicio de intereses políticos o aparatos de propaganda para desinformar o manipular.
- Reciban pagos o beneficios para ejecutar campañas de persecución, encubrimiento o degradación del debate público.
- Incurran en prácticas ilegales o contrarias a la ética, como extorsión, chantaje o intimidación.