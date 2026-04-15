Fundamedios advierte deterioro del periodismo en Ecuador: presión legal, violencia y crisis laboral

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

La intervención y el acoso a GRANASA evidencian cómo la presión sobre los medios de comunicación también puede ejercerse a través de mecanismos legales. Eso señala el más reciente informe de Fundamedios, compartido la noche del martes 14 de abril de 2026.

El documento sitúa este caso dentro de una serie de episodios que permiten ver el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Ecuador. Entre ellos, menciona el asalto a TC Televisión, que mostró cómo la violencia puede irrumpir incluso en transmisiones en vivo.

También alude a la salida del caricaturista Bonil de El Universo, como un ejemplo de cómo los cambios de propiedad y las reconfiguraciones internas pueden incidir en los márgenes de la crítica.

El informe destaca un hecho grave: el asesinato de Robinson del Pezo. Las interrogantes aún abiertas sobre los responsables, advierte, refuerzan la impunidad como una forma de “pedagogía del miedo”.

Los periodistas enfrentan precariedad laboral

A este escenario, Fundamedios suma la precarización laboral, que ha pasado de ser una consecuencia de la crisis a convertirse en uno de sus motores. El informe describe una realidad: salarios retrasados o insuficientes, pagos por pieza, esquemas de facturación sin relación de dependencia, ausencia de seguridad social, pluriempleo y sobrecarga de funciones.

Todo ello ocurre en redacciones con equipos reducidos y bajo una presión constante por producir contenidos en múltiples formatos.

¿Son o no son medios de comunicación?

El informe también señala que una parte sustancial de la transformación del ecosistema mediático ecuatoriano ya no ocurre en las redacciones tradicionales, sino en "páginas, marcas digitales y cuentas que imitan el lenguaje del periodismo sin asumir sus estándares. Configuran un entorno opaco, con escasa trazabilidad sobre su propiedad, financiamiento y equipos editoriales".

Estas plataformas "mezclan dato, rumor, filtración, consigna, ataque reputacional y escándalo; y una circulación pensada para intoxicar la conversación pública más que informar".

La venta de La Posta y de Radio Centro

Asimismo, Fundamedios se refirió compra de La Posta y Radio Centro, en 2025. Dijo que preocupa "la entrada directa de actores políticos en la propiedad mediática". Subraya que "existe un patrón de opacidad, que impide el fácil y cercanía política suficiente para volver legítima la sospecha democrática".