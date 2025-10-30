Galamedios registra $277 en activos, tras compra de medios por $2,6 millones

En el portal de la Superintendencia de Compañías se observa un balance financiero sin fecha

Luis Alvarado Campi, asambleísta suplente, cuya esposa es titular de ADN, es el dueño de dos medios comprados por 2.6 millones de dólares.

El lunes 27 de octubre de 2025, Galamedios S.A.S., la empresa que adquirió el 100 % de las compañía Levascan, dueña del portal La Posta, y el 80 % de las acciones de Holdingvision, productora de los contenidos de Radio Centro, por 2,6 millones de dólares en total, registró su balance financiero. En el portal de la Superintendencia de Compañías consta un dato en su reporte: la compañía declara activos por apenas 277,61 dólares. Salvo que dicho balance financiero se haya elaborado antes de la compra de ambas empresas, la cifra de activos no guarda relación con la compra de ambas compañías. Otro dato es que el balance no tiene fecha.

En los últimos días de septiembre se conoció de la compra, que se había concretado en agosto, a cargo de Luis Alvarado Campi, legislador alterno del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

EXPRESO, una vez más, ha buscado información al respecto desde los involucrados; se envió otro pedido de entrevista al gerente de Galamedios, Víctor Eduardo Guivernau. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Galamedios se constituyó como tal el 24 de julio. Luis Alvarado Campi declaró tener un patrimonio de 66.279,31 dólares, ante la Contraloría General del Estado. Galamedios S.A.S. se constituyó con un capital de $50.000.

Un cheque del Banco del Pacífico

En la Superintendencia de Compañías se registra un comprobante de pago por 50.000 dólares, el 7 de agosto; se trata de una transferencia desde una cuenta del Banco del Pacífico. Es el monto que sirvió para constituir la empresa. No obstante, en ninguna parte se registra a quién pertenece esa cuenta de dicho banco.

Sobre la compra, lo que han dicho:

Días atrás, buscados por este medio de comunicación, asambleístas de ADN respondieron sobre la compra realizada por su coideario suplente, Alvarado Campi. Francisco Cevallos dijo: "Esa es una declaración que deben hacer las personas involucradas. Nosotros estamos preocupados por la situación del país".

Por su parte, el legislador Andrés Castillo, comentó: "Este es un tema que le corresponde responder a él. Tendrá que justificar cómo lo hizo, de qué manera lo hizo".

El correísmo, que cuando fue gobierno también utilizó medios de comunicación, ha dicho que investiga el caso. Ha dejado pedidos de información ante la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Contraloría y Fiscalía General del Estado por los posibles delitos como enriquecimiento ilícito o perjurio, según su coordinador de bloque.

Uno de los creadores de La Posta, Luis Eduardo Vivanco, dijo: "Se rasgan las vestiduras porque se ha vendido una compañía. Hemos vendido los fierros, esa cámara que me está grabando puede ser parte de otros accionistas...".

