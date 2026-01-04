Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

Con Moisés Caicedo como emblema y la cantera de Independiente como motor, Ecuador se instala entre las selecciones más caras

Ecuador atraviesa uno de los momentos más altos de su historia futbolística en lo que respecta al valor de mercado de sus jugadores. La cotización de los futbolistas ecuatorianos se ha disparado y el escenario rumbo al próximo Mundial de fútbol es inmejorable.

Si se concreta el traspaso del defensor Joel Ordóñez, del Club Brujas de Bélgica al Liverpool de Inglaterra, el Top 5 de los jugadores más caros del Grupo F sería íntegramente ecuatoriano, un hecho inédito y revelador del crecimiento de la Tri en el mercado internacional.

Las cifras de los 5 mejores jugadores

De acuerdo con los datos del portal especializado Transfermarkt.es, referencia mundial en tasaciones y fichajes, los cinco futbolistas ecuatorianos con mayor valor de mercado alcanzan una cifra conjunta de 337 millones de dólares.

El líder indiscutible es Moisés Caicedo, mientras que el gran salto reciente lo dio Joel Ordóñez, quien en cuestión de semanas pasó a instalarse en la élite tras una disputa directa entre Chelsea y Liverpool por su pase. En esta puja, el gran ganador fue el Club Brujas de Bélgica, que junto a su filial Club NXT había invertido cerca de cuatro millones de dólares para adquirir al zaguero desde Independiente del Valle.

Los precios aumentaron con lo de Joel Ordóñez

Con la actualización del valor de Ordóñez, Ecuador alcanza los 337 millones en su Top 5, quedando apenas 26 millones por encima de Alemania, que suma 311 millones. La diferencia es mínima, pero simbólica: refleja que lo realizado por Joel Ordóñez no solo potencia su carrera, sino que eleva el estatus de la selección ecuatoriana en el contexto global, consolidándola como una potencia exportadora de talento joven.

Defensas de Independiente del Valle

Hay un punto en común que une a los jugadores más caros del país: todos se formaron en Independiente del Valle. La cantera de los Rayados vuelve a quedar en evidencia como el gran motor del fútbol ecuatoriano, exportando futbolistas a temprana edad y con alto impacto internacional.

Otro dato no menor es el perfil del talento exportado. Ecuador se ha consolidado como productor de defensores y volantes. En el Top 5 figuran Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez, todos vinculados a la zona defensiva o de contención. El único jugador de corte ofensivo es Kendry Páez, ubicado en el quinto puesto, con una tasación actual de 10 millones de dólares según Transfermarkt.es.

El mensaje es claro: Ecuador no solo compite en la cancha, también lo hace —y con fuerza— en el mercado global del fútbol.

¿Qué pasa con Joel Ordóñez?

Mientras tanto el tema de Joel Ordóñez se sigue a la espera de que la operación avance de manera definitiva y de que ecuatoriano pueda tener mayor claridad sobre su futuro inmediato.

Liverpool aparece como el club mejor posicionado para quedarse con el zaguero ecuatoriano. El pase, por ahora, está tasado en 57 millones de dólares. Recordar que el Chelsea de Moisés Caicedo, también ha estado detrás de sus pase..

Mientras se define su destino, Ordóñez fue convocado por el Club Brujas para realizar la pretemporada junto al plantel en Marbella, España. No obstante, el escenario es dinámico y un giro inesperado podría cambiar el panorama en cuestión de minutos, abriendo la puerta a su inminente llegada a Inglaterra para cerrar los detalles de la transferencia.

