Sorteo Mundial 2026: Prensa internacional y exfutbolistas, "respeto" a Ecuador

Dicen que solo la cuchara sabe el mal de la olla. Y es que mientras casa adentro aún existe cierto escepticismo y críticas hacia la selección ecuatoriana y el trabajo del entrenador argentino Sebastián Beccacece, internacionalmente la Tri es vista con ‘buenos ojos’ y muchos hasta prefieren tenerla lejos en el sorteo de este viernes 5 de diciembre para el Mundial 2026.

EXPRESO viajó a Washington, Estados Unidos, sede de la ceremonia mundialista en el John F. Kennedy Center y constató que periodistas y exfutbolistas tienen cautela con la Tri. “¿Que si quiero enfrentarme con Ecuador?, ¿Cómo voy a querer enfrentar a Ecuador?”, se preguntó y repreguntó con una sonrisa el periodista argentino Matías Martin.

🎙️ Sebastian Beccacece, técnico de la Selección de Ecuador, charló con TyC Sports en la previa al sorteo del Mundial y analizó el presente del Fútbol Argentino: "LO QUE PASA EN LA SELECCIÓN, QUÉ LINDO SERÍA PODER VERLO EN LOS CLUBES", expresó. pic.twitter.com/YgzVlJB9Gc — TyC Sports (@TyCSports) December 4, 2025

“Sinceramente no me quisiera enfrentar a Ecuador, será un rival muy fuerte. El Mundial pasado fui a ver el Holanda vs. Ecuador con ganas de gritar por el primero y terminé encantando con Ecuador. Imagínate. Están muy bien (La Tri); con Sebastián Beccacece han encontrado algo también. Yo sé que lo han discutido, que el DT ha tenido un camino sinuoso, pero para mí es notable el lugar (2°) en el que se puso Ecuador en Sudamérica. Antes le costaba clasificar al Mundial, ahora está ahí. Uruguay, Argentina, Brasil y Ecuador, está por encima de Colombia...”, agregó el periodista gaucho.

Beccacece: "Que toque lo que tiene que ser"

Los posibles grupos de Ecuador en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial Leer más

Casi mientras respondía a EXPRESO, Martin se percató de la presencia de Sebastián Beccacece, antes de embarcarse al avión que los enrumbaría a Estados Unidos, y lo saludó con un abrazo.

El entrenador de la Tricolor llegó a la Puerta 110 del Terminal 1 del aeropuerto de Panamá acompañado de su preparador físico, Martín Bressán, y de Manuel Illescas, encargado de logística. Ahí el técnico no esquivó la charla sobre los rivales que podría enfrentar de la Tri en el Mundial 2026.

“En estas circunstancias siempre digo lo mismo: que toque lo que tiene que ser. Es un grupo que está preparado y que tiene tiempo para seguir trabajando; mejorando con fe y alegría”, respondió a EXPRESO.

Al cuestionársele si le gustaría una poderosa como Francia o España, respondió: “Lo que el destino quiera. Tenemos que estar preparado para todos, más aún en una competición tan corta como la que se viene”, agregó Becca.

Juventud, el 'arma' que pondean exfutbolistas

Una de las virtudes más destacadas de la Tri a nivel internacional es el gran trabajo de la zaga central y la evolución de elementos como Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Pervis Estupiñán. Con ese contexto, Jorge Yépez, mundialista con la selección de Colombia, habló del gran momento que atraviesa Ecuador y los jugadores en mención, de quienes ponderó su juventud.

Siga leyendo: (Pol Deportes debutará en Champions League narrando el Real Madrid vs Manchester City)

“Creo que Ecuador ha tenido una gran evolución. Lo mejor de los defensores ecuatorianos es que están jóvenes y seguramente no solo van a tener la experiencia de este Mundial, sino de dos o tres más, y eso te permite afianzarte. Todos juegan en Europa, en grandes equipos y eso hace que Ecuador no solo sea una selección fuerte, sino con mucho futuro”, explicó.

Faryd Mondragón: "Ecuador ha demostrado el poderío que tiene"

Otro histórico del combinado cafetero, Faryd Mondragón, quien presume del título de ser el futbolista más longevo en jugar un Mundial con 43 años y 3 días, también tuvo elogios para la Tri y su presente.

“Ecuador viene hace algunos años demostrando el poderío que tiene: jugadores con muy buena técnica y físicamente muy potentes, creciendo a través de clubes como Independiente del Valle, Liga de Quito, o los más tradicionales Emelec y Barcelona. Se han convertido en un habitual en las Copas del Mundo y eso te ayuda en un estado emocional de que no son ajenos a esta competición, sales a los partidos con mas confianza porque no es un escenario desconocido. Están muy sólidos”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!