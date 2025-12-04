Pol Deportes debutará en Champions League narrando el Real Madrid vs Manchester City

El joven peruano debutará en la Champions League relatando el Real Madrid vs Manchester City, invitado por el diario Marca

Pol Deportes —el fenómeno peruano que conquistó TikTok relatando la final de la Copa Libertadores— está viviendo el capítulo más increíble de su historia. Cliver Huamán Sánchez, el adolescente de 15 años que narró un partido desde un cerro porque no pudo entrar al estadio, debutará en la Champions League contando nada menos que el Real Madrid vs Manchester City, el miércoles 10 de diciembre, en el Santiago Bernabéu. La invitación llegó desde el diario Marca, uno de los medios deportivos más influyentes de España.

Cliver Huamán creador de Pol Deportes, el niño quechua que narró la final desde un cerro y emocionó al mundo. Cortesía

Portugal contra México en el estadio Azteca con Cristiano Ronaldo como protagonista Leer más

Del cerro de Andahuaylas al Bernabéu

Pensar que hace poco no tenía ni credencial para cubrir la final de la Libertadores, y hoy recibe reconocimiento internacional. Pensar que ese chico que subió a una loma buscando señal, con un trípode tambaleando y el corazón a mil, ahora compartirá cabina con profesionales consolidados en el evento más visto del planeta.

Cliver viajó 18 horas desde Andahuaylas a Lima. Llegó con una corbata que le quedaba grande, un equipo improvisado y una ilusión enorme. No lo dejaron entrar por ser menor de edad, pero su transmisión se volvió tendencia global. Su historia, humilde y luminosa, tocó al mundo.

Un sueño que empezó con una oración

“En casa somos muy creyentes. Antes de viajar le pedí a Dios que me ayude a conseguir un televisor, un teléfono… pero todo ha sido increíble”, recuerda mostrando su primer pasaporte peruano. La fama lo alcanzó, pero no lo cambió: sigue hablando bajito, con esa timidez que ha conmovido a toda Latinoamérica.

Joven de #Perú narra la final de un partido de futbol desde un cerro 🇵🇪⚽️



Cliver Huamán, de 15 años, conocido en TikTok como “Pol Deportes”, se hizo viral al transmitir y narrar la final de un partido… ¡desde un cerro en #Lima!



Luego de no poder acreditarse al encuentro, viajó… pic.twitter.com/Aa4VrjUb5U — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) December 1, 2025

¿Y de dónde salió Pol Deportes?

De la inocencia, simplemente. De niño quería ser policía y solo decía “poli… pol”. Cuando abrió sus cuentas, su mamá le sugirió: “Tu nombre es Pol. Ponle Pol Deportes”. Y así empezó todo. Así nacen algunas historias que parecen milagros, aunque estén construidas a fuerza de talento y corazón.

Lo que comenzó como un sueño en un cerro peruano hoy lo lleva a narrar la Champions League en España. Y apenas tiene 15 años.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!