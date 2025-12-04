Los posibles grupos de Ecuador en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial

Ecuador espera el sorteo del Mundial 2026 con varios escenarios posibles, desde grupos complicados hasta rutas accesibles

Ecuador se prepara para conocer sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026.

Los aficionados ecuatorianos viven días de expectativa. La selección de Ecuador está cada vez más cerca de conocer su destino en la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo oficial se realizará el viernes 5 de noviembre de 2025, desde las 12:00 (hora local), en el prestigioso Kennedy Center de Washington, donde quedarán definidos los 12 grupos de la primera fase.

Ecuador está en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. MIGUEL CANALES

La FIFA ya confirmó la distribución de las selecciones en cuatro bombos, cada uno compuesto por 12 equipos. De cada bombo saldrá un integrante por grupo, con reglas claras sobre confederaciones, posiciones y restricciones competitivas.

Cómo se realizará el sorteo del Mundial 2026

México, Canadá y Estados Unidos, los tres anfitriones, ya conocen su ubicación: México será A1, Canadá B1 y Estados Unidos D1.

Además, la FIFA estableció una condición clave: España y Argentina, líderes del ranking mundial, deben quedar en lados opuestos del cuadro para asegurar que solo se crucen en una eventual final.

A partir de los cabezas de serie del Bombo 1, se procederá con el Bombo 2, donde aparece Ecuador, seguido del Bombo 3 y el Bombo 4.

Las reglas de confederaciones también serán decisivas: ningún grupo contendrá dos equipos de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, que tiene a 16 selecciones en el torneo.

¿Con quién podría enfrentarse Ecuador?

Ecuador, ubicado en el Bombo 2, no podrá medirse en fase de grupos con Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria ni Australia.

Su grupo quedará conformado por:

Un cabeza de serie del Bombo 1

Un rival del Bombo 3

Un rival del Bombo 4

Bajo estas reglas, un análisis realizado con apoyo de Inteligencia Artificial permite visualizar algunos escenarios plausibles del camino tricolor.

Escenarios posibles para Ecuador

Escenario 1: Grupo muy difícil (Grupo F)

Francia

Ecuador

Costa de Marfil

Ghana

Un grupo extremadamente físico y competitivo, con dos potencias africanas.

Escenario 2: Grupo equilibrado (Grupo H)

Bélgica

Ecuador

Noruega

Nueva Zelanda

Exigente, pero con altas posibilidades de clasificación.

Escenario 3: Grupo favorable (Grupo K)

Portugal

Ecuador

Panamá

Haití

Un escenario accesible para aspirar al liderato o al segundo puesto.

Ecuador clasificó de manera directa al Mundial 2026. GUSTAVO GUAMAN

El escenario más probable para Ecuador

Si se analizan tendencias históricas y restricciones, lo más razonable sería que Ecuador comparta grupo con:

Un europeo de élite (España, Portugal, Inglaterra, Países Bajos, Francia, Alemania, Bélgica).

Un equipo de nivel medio del Bombo 3 (Egipto, Escocia, Noruega, Costa de Marfil, Túnez, Arabia Saudí).

Un rival del Bombo 4, con alta probabilidad de que sea europeo debido al repechaje.

Un grupo “tipo” para la Tri podría lucir así:

Portugal – Ecuador – Egipto – Cabo Verde

