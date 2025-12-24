Jueces temporales y una magistrada investigada asumen el juicio de Aquiles Álvarez

La audiencia, adelantada para el 24 de diciembre, se da en medio de cuestionamientos a la Función Judicial ecuatoriana

El Tribunal de Garantías Penales adelantó la audiencia del caso para el 24 de diciembre del 2025.

El proceso contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, entrará este martes 24 de diciembre de 2025 en una etapa decisiva con la instalación de la fase de juzgamiento del denominado caso Triple A. La conformación del tribunal de juicio ha generado atención debido a que dos de sus integrantes actúan de forma temporal y una jueza enfrenta cuestionamientos previos.

El tribunal está integrado por Jorge Sánchez, quien actuará como juez ponente, y Consuelo Tapia, ambos designados de manera provisional por el Consejo de la Judicatura. Completa la terna la jueza Gabriela Cossette Lara, magistrada que ha sido investigada y suspendidas por el caso Fachada y que, tras ser restituida en el cargo, emitió una sentencia de inocencia a favor del ciudadano serbio Jezdimir Srdan.

Sánchez asumió el cargo en reemplazo de Christian Fierro, quien fue suspendido por el Consejo de la Judicatura, mientras que Tapia ocupa temporalmente el lugar de Carlos Serrano, juez que abandonó el país tras denunciar presiones y amenazas relacionadas con el juicio del narcotraficante serbio y cuyos audios involucran al entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, amigo del presidente del organismo, Mario Godoy, y de su esposa Dolores Vintimilla, quien fue defensora de Jezdimir Srdan.

Audiencia adelantada para vísperas de Navidad

La audiencia de juicio está prevista para las 14:30 de este miércoles 24 de diciembre, en la ciudad de Quito. Inicialmente, la diligencia debía realizarse el 21 de enero de 2026, pero fue reprogramada y adelantada por el juez Sánchez, quien ingresó al Tribunal como reemplazo.

El juicio se sigue contra Aquiles Álvarez y otras 21 personas naturales y jurídicas, acusadas por la Fiscalía General del Estado de una presunta distribución irregular de combustible en zonas fronterizas.

Origen del caso Triple A

Varias gasolineras en el sur del país fueron allanadas como parte de las investigaciones en el caso Triple A. Fiscalía Ecuador

La investigación se inició en julio de 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que detectó inconsistencias en el manejo de combustibles subsidiados. Entre los indicios constaban ventas superiores a la capacidad de almacenamiento autorizada en estaciones de servicio y la presunta exportación ilegal de diésel desde gasolineras que formarían parte de la red de Copedesa.

Durante el proceso se ejecutaron varios allanamientos, tanto a empresas vinculadas a Álvarez como a estaciones de servicio ubicadas en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Con el avance de la indagación, la Fiscalía amplió el número de procesados y de compañías investigadas.

Según la ARCH, parte del combustible subsidiado destinado al parque automotor habría sido desviado al sector industrial, lo que habría generado ganancias ilegales a partir del diferencial del subsidio estatal.

Postura del alcalde

Desde el inicio del caso, Aquiles Álvarez ha sostenido que el proceso tiene motivaciones políticas. El alcalde, quien mantiene una relación tensa con el gobierno del presidente Daniel Noboa, ha cuestionado que el fiscal Carlos Alarcon, quien impulsó su caso, sea el mismo que ha liderado procesos contra detractores del actual mandatario.

El fiscal Carlos Alarcón ha estado a cargo del denominado caso Nene, que involucra al hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, y del caso Seguros-Petro, contra el excuñado del presidente Noboa.

Una vez nombrado fiscal general encargado, la primera acción de Alarcón fue solicitar a la jueza Daniella Camacho el archivo de una investigación previa que se seguía contra el presidente Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y dos directivos de la minera Dundee Precious Metals (DPM).

Además, durante su primer encargo al frente de la Fiscalía, se dispuso un allanamiento a la vivienda de Aquiles Álvarez y de miembros de su familia.

“Vamos a comparecer, pero esto es para el show”, señaló el alcalde en declaraciones públicas. También insistió en que la Fiscalía busca impacto político al adelantar la audiencia en vísperas de Navidad.

