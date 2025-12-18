Una señal de muerte en la audiencia: así fue la amenaza contra juez del caso Euro2024

El Jezdimir Srdan bajó su dedo índice hacia la parte inferior de la garganta y lo deslizó de manera horizontal por el cuello

El gesto que hiciera el serbio Jezdimir Srdan quedó registrado en video y en un parte policial.

El caso sobre presuntas presiones contra el juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero tiene un episodio clave que antecede a su renuncia: la amenaza directa de un procesado por lavado de activos, durante una audiencia telemática que se desarrolló el 20 de noviembre de 2025, dentro del caso Euro2024, una megacausa de lavado de dinero vinculada al narcotráfico de la mafia balcánica.

El hecho quedó registrado en un parte policial de inteligencia dirigido al Tcnl. Germán Luzuriaga, que detalla gestos explícitos del procesado Jezdimir Srdan, ciudadano serbio señalado como líder de una red transnacional dedicada a mover dinero del narcotráfico hacia Europa.

El documento resume tres horas críticas, entre 16:30 y 19:30, mientras el tribunal anticorrupción deliberaba sobre la sentencia por el presunto delito de lavado. Allí estaban los jueces Carlos Serrano, Christian Fierro y Gabriela Lara.

El gesto que cruzó la pantalla

Según el parte, Srdan participaba desde el Centro de Privación de Libertad “El Encuentro”, conectado vía telemática. En un momento, sin micrófono habilitado, realizó una señal inequívoca: bajó su dedo índice hacia la parte inferior de la garganta y luego lo deslizó de manera horizontal por el cuello, como una señal de amenaza de muerte. El parte policial detalla que el procesado se comunicaba mediante señas faciales y manuales.

El documento solicita al oficial Luzuriaga reforzar el dispositivo de seguridad, actualizar el plan de protección (ARP), coordinar acciones preventivas y asegurar vigilancia en los lugares de residencia de los jueces Carlos Serrano y Christian Fierro, quienes declararon culpable de lavado de activos al narcotraficante Serbio. Mientras que la jueza Gabriela Lara, investigada en el caso Fachada, salvó su voto y lo halló inocente.

Un caso de alta peligrosidad

Pero pese a esa advertencia formal y al hecho de que un carro bomba apareció días antes atrás del Complejo Judicial Norte, el 2 de diciembre el juez Serrano perdió su seguridad policial y aunque solicitó a la Judicatura su restitución, no fue atendido. El 4 de diciembre renunció a su cargo y el 17 de diciembre, ante la negativa de la Judicatura de aceptar su renuncia, decidió no despachar más.

Al contrario, el penalista Felipe Rodríguez denunció en una columna de opinión que el juez Serrano recibió presiones de "un alto funcionario del Consejo de la Judicatura" para que fallara a favor del narcotraficante serbio y que tras negarse a las presiones le quitaron la protección.

Finalmente, el 17 de diciembre, el juez Serrano decidió no volver al trabajo. A través de una carta a Henry Gaibor, director de la Judicatura de Pichincha, expresó: “Se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales (…) fuente de mi situación de peligro, sin ningún tipo de resguardo personal”. Y le recordó a Gaibor el corazón del conflicto: “Quien no respeta la independencia judicial no ataca a un juez, sino al Estado de Derecho y a la confianza de la sociedad en la justicia”.

