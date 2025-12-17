Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia

El juez Carlos Serrano anuncia que no volverá a despachar y su salida pone en riesgo la audiencia del caso Triple A

La audiencia de juicio del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está prevista para el 24 de diciembre.

El caso de presuntas presiones contra el juez Carlos Serrano Lucero escaló este 17 de diciembre de 2025. Tras semanas sin seguridad policial, silencio desde el Consejo de la Judicatura y el adelantamiento de la audiencia del caso Triple A, el magistrado notificó formalmente que dejará de trabajar desde este jueves, ya que no existen condiciones de protección ni respeto a su independencia.

En una carta dirigida al director provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, Serrano recuerda que el 3 de diciembre informó el retiro de su equipo de seguridad “a pesar de los inminentes eventos que han amenazado mi vida e integridad”.

Ante ese “desamparo”, el 4 de diciembre presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al tribunal especializado en delitos de corrupción y crimen organizado; sin embargo, la Judicatura no ha respondido. Según el juez, esa omisión vulnera su derecho a un trabajo libremente escogido y lo expone nuevamente al riesgo.

Serrano también es identificado por el penalista Felipe Rodríguez como una víctima de presiones de un "alto funcionario el Consejo de la Judicatura" para que falle a favor de un narcotraficante en el caso Euro2024.

Trabajar entre riesgos y falta de independencia

“Se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales (…) fuente de mi situación de peligro, sin ningún tipo de resguardo personal”, advierte Serrano.

El magistrado invoca derechos constitucionales, a la vida, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad, y cita precedentes de la Corte Constitucional que obligan al Estado a garantizar seguridad a quienes juzgan corrupción y crimen organizado. Luego remata con una frase que apunta al conflicto institucional: “Quien no respeta la independencia judicial no ataca a un juez, sino al Estado de Derecho y a la confianza de la sociedad en la justicia”.

La audiencia del caso Triple A en riesgo

La parálisis anunciada por Serrano ocurre mientras el juez Jorge Sánchez, quien reemplazó a Christian Fierro (suspendido por la Judicatura), mantiene la convocatoria para la audiencia de juicio del caso Triple A el 24 de diciembre. Serrano es uno de los tres integrantes del tribunal junto con la jueza Gabriela Lara, investigada en el caso Fachada y restituida por el Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy.

Ese proceso involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el Gobierno de Daniel Noboa ha manifestado públicamente su interés político en este juicio.

