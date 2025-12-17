Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia
El juez Carlos Serrano anuncia que no volverá a despachar y su salida pone en riesgo la audiencia del caso Triple A
El caso de presuntas presiones contra el juez Carlos Serrano Lucero escaló este 17 de diciembre de 2025. Tras semanas sin seguridad policial, silencio desde el Consejo de la Judicatura y el adelantamiento de la audiencia del caso Triple A, el magistrado notificó formalmente que dejará de trabajar desde este jueves, ya que no existen condiciones de protección ni respeto a su independencia.
En una carta dirigida al director provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, Serrano recuerda que el 3 de diciembre informó el retiro de su equipo de seguridad “a pesar de los inminentes eventos que han amenazado mi vida e integridad”.
Ocultar la información es la única política de Estado de Daniel NoboaLeer más
Ante ese “desamparo”, el 4 de diciembre presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al tribunal especializado en delitos de corrupción y crimen organizado; sin embargo, la Judicatura no ha respondido. Según el juez, esa omisión vulnera su derecho a un trabajo libremente escogido y lo expone nuevamente al riesgo.
Serrano también es identificado por el penalista Felipe Rodríguez como una víctima de presiones de un "alto funcionario el Consejo de la Judicatura" para que falle a favor de un narcotraficante en el caso Euro2024.
#AlertaDeJusticia🚨| #IndependenciaJudicial— ODJEcuador (@ODJEcuador) December 17, 2025
El abogado Felipe Rodríguez denuncia que el juez anticorrupción, Carlos Serrano, habría recibido presiones del Consejo de la Judicatura para fallar a favor de una organización criminal en un caso de lavado de activos (1/2). https://t.co/ENEInHIdkb
Trabajar entre riesgos y falta de independencia
“Se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales (…) fuente de mi situación de peligro, sin ningún tipo de resguardo personal”, advierte Serrano.
El magistrado invoca derechos constitucionales, a la vida, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad, y cita precedentes de la Corte Constitucional que obligan al Estado a garantizar seguridad a quienes juzgan corrupción y crimen organizado. Luego remata con una frase que apunta al conflicto institucional: “Quien no respeta la independencia judicial no ataca a un juez, sino al Estado de Derecho y a la confianza de la sociedad en la justicia”.
La audiencia del caso Triple A en riesgo
La parálisis anunciada por Serrano ocurre mientras el juez Jorge Sánchez, quien reemplazó a Christian Fierro (suspendido por la Judicatura), mantiene la convocatoria para la audiencia de juicio del caso Triple A el 24 de diciembre. Serrano es uno de los tres integrantes del tribunal junto con la jueza Gabriela Lara, investigada en el caso Fachada y restituida por el Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy.
Ese proceso involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el Gobierno de Daniel Noboa ha manifestado públicamente su interés político en este juicio.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!