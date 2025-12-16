Familiar de Calero estaría vinculada a contrato fallido de Progen, según el Gobierno

La demanda civil interpuesta por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, contra Progen, revela mayores detalles sobre cómo habría operado un "esquema fraudulento" para malversar casi $110 millones del Estado ecuatoriano.

CELEC acusa a múltiples demandados, principalmente a las empresas con sede en Florida Progen Industries, LLC, y Genertek Power Corp., junto con sus principales ejecutivos y otras entidades. Entre ellas menciona a Astrobryxa, una empresa que actuó "como subcontratista local de Progen" para la instalación de 150 megavatios en las centrales térmicas Quevedo y Salitral, en plena crisis eléctrica.

Presunto familiar de Calero

Según la demanda, Progen reclutó a Astrobryxa S.A. "como participante en su empresa criminal". El documento señala que Astrobryxa es un contratista local ecuatoriano que Progen contrató como subcontratista en la instalación de generadores de energía en virtud de los contratos de Quevedo y Salitral. Ante eso, se puntualiza, Progen pagó a Astrobryxa $20 millones por sus supuestos servicios como subcontratista.

La demanda indica que, según información y creencias, Astrobryxa es una empresa ficticia sin experiencia en proyectos de generación de energía. Además indica que strobryxa "parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero", gerente general de CELEC al momento de la adjudicación de los contratos de Quevedo y Salitral. Pero, "Calero huyó recientemente de Ecuador y se desconoce su paradero".

¿Cómo se dieron los pagos a Progen?

De acuerdo con la demanda, este "esquema fraudulento" habría permitido malversar pagos hechos por el estado ecuatoriano.

Según los detalles del documento, el 2 de agosto de 2024, Celec y Progen firmaron el Contrato Quevedo para la entrega llave en mano de los 20 nuevos generadores de energía. El convenio establecía un plazo de 95 días, a partir de la fecha de su firma para la entrega; no obstante, tras una modificación del contrato, se extendió la fecha límite de cumplimiento hasta el 15 de marzo de 2025. Esto no se cumplió.

No obstante, detalla la demanda, en cumplimiento del contrato Quevedo, CELEC terminó pagando $ 37'790,000 a Progen mediante cinco transferencias bancarias internacionales, realizadas entre enero y marzo de 2025. Todos los pagos se destinaron "a una cuenta de Progen en Regions Bank, con sede en Birmingham, Alabama", se puntualiza.

Los pagos por Salitral se hicieron antes. CELEC, dice el documento, canceló $ 69'580,000 a Progen mediante una transferencia bancaria internacional, al mismo banco, el 30 de septiembre de 2024.

Obras fallidas

Progen fue contratada por el Gobierno actual, en agosto de 2024, en medio de la crisis eléctrica. La entidad a cargo de este proceso fue la Unidad de Negocios Termopichincha, por delegación de la Celec.

El objetivo era instalar 150 megavatios (MW): 100 MW en Salitral y 50 MW en Quevedo III. Según los contratos, Quevedo III debió haber iniciado sus operaciones en noviembre de 2024 y Salitral en diciembre pasado. Desde entonces ha transcurrido ya más de un año y las plantas siguen inconclusas.

Las obras en estas plantas se encuentran detenidas, luego de que la Celec decidió entre finales de mayo e inicios de junio de 2025 terminar los contratos con la firma estadounidense, por supuestos incumplimientos en los plazos. Progen, en respuesta, planteó un arbitraje de emergencia en contra de la Celec, que resolvió en julio de 2025 en favor del Estado ecuatoriano.

