entradas mundial (1)
El Mundial se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.CANVA

Mundial 2026: lista completa de estadios en Estados Unidos, México y Canadá

La Copa del Mundo 2026 se jugará en 16 estadios de EE. UU., México y Canadá, con recintos históricos y modernos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo entre el 8 de junio y el 3 de julio de 2026, será la primera edición del torneo organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Este Mundial será también el más grande de la historia, con 48 selecciones participantes, y contará con la mayor cantidad de sedes usadas desde 2002: 16 estadios repartidos en los tres países anfitriones. 

Los 11 estadios de Estados Unidos

Estados Unidos albergará la mayor parte del torneo, con 11 sedes, todas ellas estadios de gran capacidad y experiencia en eventos deportivos de alto nivel:

  • MetLife Stadium (Nueva York, Nueva Jersey)
  • AT&T Stadium (Dallas, Texas)
  • SoFi Stadium (Los Ángeles, California)
  • Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)
  • NRG Stadium (Houston, Texas)
  • Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri)
  • Gillette Stadium (Boston, Massachusetts)
  • Levi’s Stadium (San Francisco, Santa Clara, California)
  • Lumen Field (Seattle, Washington)
  • Hard Rock Stadium (Miami, Florida)
  • Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania)

Estos recintos, la mayoría utilizados por equipos de la NFL, superan en varios casos los 70.000 espectadores y están considerados entre los más modernos del continente.

Lea también: Primer partido de la Selección de Ecuador en 2026: Fecha, rival y sede

Los estadios de Mexico

México aportará tres sedes, dos de ellas con gran tradición futbolística y una con infraestructura de última generación:

  • Estadio Azteca (Ciudad de México)
  • Estadio Akron (Guadalajara)
  • Estadio BBVA (Monterrey)

El Estadio Azteca será protagonista histórico, ya que se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar partidos de tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026), tras un proceso de remodelación.

Las sedes confirmadas en Canadá

Canadá contará con dos estadios para el Mundial 2026, ambos ubicados en ciudades clave del país:

  • BC Place (Vancouver)
  • BMO Field (Toronto)

Estas sedes representan el crecimiento del fútbol canadiense en el escenario internacional y ya han sido escenario de torneos continentales y partidos de selecciones.

Un Mundial histórico en tres países

Nilson Angulo

Nilson Angulo y las estrellas de Quinindé trazan su camino hacia el 2026

Leer más

El Mundial 2026 será el primero organizado por tres países simultáneamente, lo que supone un reto logístico sin precedentes para la FIFA. Estados Unidos concentrará la mayoría de los partidos, mientras que México y Canadá recibirán encuentros clave de la fase de grupos, ofreciendo una experiencia diversa tanto en infraestructura como en ambientes futbolísticos.

Los 16 estadios combinan historia, modernidad y gran capacidad, y serán el escenario de un torneo que promete marcar un hito en la historia del fútbol mundial.

