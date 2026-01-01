Nilson Angulo y las estrellas de Quinindé trazan su camino hacia el 2026

Nilson Angulo (i), jugador ecuatoriano que milita en el Anderlecht de Bélgica, durante la cena fin de año en Quinindé compartió con varios juveniles esmeraldeños.

Las proyecciones hacia el 2026 marcaron el tono del encuentro. Para los futbolistas profesionales nacidos en Quinindé, provincia de Esmeraldas, este nuevo año será un punto de inflexión en sus carreras y en su vínculo con el territorio que los vio crecer.

Eso quedó establecido en la cena de confraternidad denominada Estrellas del Fútbol Nacional e Internacional, un evento que reunió a futbolistas activos y retirados que hoy representan al cantón en clubes del Ecuador y el mundo.

Nilson Angulo, jugador del Anderlecht de Bélgica, fue parte de la reunión. Él visualiza el 2026 como una etapa de afirmación definitiva. Su proyección apunta a mantener regularidad en su equipo, seguir siendo una opción real en la selección ecuatoriana, jugar el Mundial 2026 y asumir, con mayor responsabilidad, el rol de ejemplo para los jóvenes de su cantón.

Más allá de los resultados deportivos, se plantea devolver a su territorio parte de lo aprendido, acompañando procesos formativos y motivando a quienes sueñan con seguir sus pasos.

Semillero en formación

El alcalde de Quinindé Ronald Moreno le entregó una medalla a Juan Cazares, volante de Independiente del Valle. Luis Cheme

Juan Cazares, volante del Independiente del Valle, con una carrera forjada entre el talento y la experiencia internacional, también participó. Él concibe el 2026 como un año de madurez. Su propósito es sostener un nivel competitivo que le permita aportar liderazgo dentro del campo y cerrar ciclos deportivos con coherencia. En el plano personal, proyecta un involucramiento más directo en iniciativas de formación, consciente de que su historia puede servir de guía para los futbolistas en etapa de crecimiento.

José ‘Choclo’ Quintero, lateral de Liga de Quito, mantiene una visión de vigencia y compromiso. De cara al nuevo año, su meta es prolongar su presencia en el balompié profesional, competir al máximo nivel y seguir sumando logros colectivos. Al mismo tiempo, asume el desafío de ser un referente cercano, especialmente para los niños y jóvenes que ven en él la prueba de que desde Quinindé es posible llegar a la élite del deporte y la vida.

Darío Aimar, exdefensa de Liga de Quito, recibió aplausos durante la cena de confraternidad en Quinindé. Luis Cheme

Por su parte, Darío Aimar atraviesa una etapa de definición clave en su carrera. Con su vínculo contractual con Liga de Quito ya finalizado, el 2026 se presenta como un año abierto, aún sin club definido, pero cargado de expectativas.

En lo profesional, Aimar espera el inicio del nuevo año para analizar con calma las opciones que le permitan continuar compitiendo al más alto nivel, priorizando proyectos serios y acordes a su experiencia. En lo personal, asume este momento con mesura y claridad, consciente de que cada decisión marcará el tramo final de su carrera futbolística, mientras mantiene intacto su compromiso de seguir siendo un referente para los jóvenes de Quinindé.

Doménica Arboleda y el fútbol femenino

Doménica Arboleda encarna una proyección distinta, pero igualmente significativa. Fichada por el AC Milan femenino a mediados de 2025, el 2026 se presenta como un año clave para su consolidación en el Viejo Continente. Su objetivo profesional es ganarse un espacio estable en uno de los clubes más importantes de Italia y fortalecer su presencia en la selección ecuatoriana.

En lo personal, asume el reto de abrir camino para el fútbol femenino, demostrando que el talento nacido en Quinindé puede trascender fronteras y romper barreras históricas.

Durante la gala de fin de año, el alcalde de Quinindé, Ronald Moreno, entregó medallas de reconocimiento a los deportistas, quienes, como gesto simbólico, firmaron un balón de fútbol, dejando su rúbrica como señal de gratitud y compromiso con su tierra natal.

Doménica Arboleda, primera futbolista tricolor en fichar por el Milan, firma una pelota. Cortesía

El encuentro se convirtió en un espacio de reencuentro y reflexión. Los jugadores destacaron la visión de impulsar el deporte como política pública, orientada al desarrollo integral de la niñez y la juventud. Coincidieron en que el fortalecimiento de las escuelas deportivas municipales, donde actualmente se forman cerca de 2.500 niños y jóvenes, es una apuesta acertada cuyos resultados ya empiezan a evidenciarse, con talentos que hoy reciben ofertas internacionales o atraviesan procesos de prueba en clubes del exterior.

