Ecuador y Panamá trazan solución al Fusarium para garantizar tránsito del banano

Ecuador logró un acuerdo clave con las autoridades panameñas para preservar la cadena logística de exportación bananera, en medio de la presión fitosanitaria que enfrenta el país desde la detección del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), en septiembre de 2025.

RELACIONADAS El banano ecuatoriano analiza otras rutas para llegar a Medio Oriente

Ecuador y Panamá fortalecen la cooperación fitosanitaria bilateral para proteger el comercio del banano

Mujeres, las más cumplidas en los pagos, pero con el mayor riesgo de caer en deudas Leer más

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), dio a conocer el 3 de marzo de 2026, que tras una reunión técnica entre las partes, se logró alcanzar un acuerdo que garantiza la continuidad del tránsito de musáceas ecuatorianas por territorio panameño sin afectar la operatividad logística normal. En el encuentro participaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria y el Director Ejecutivo de Agrocalidad, Danny Morales.

Richard Salazar, presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (Acorbanec), explica que la negociación surgió básicamente por una normativa que expidió Panamá, para aquellos contenedores que no atraviesen el canal. "Es para que aquella carga que se queda del lado del Pacífico y se tenga que mover a la costa del Atlántico por tren o por tierra, tenga que tener algunos temas, como los certificados fitosanitarios, básicamente por el tema del fusarium que se detectó en Ecuador...Recuerde que Panamá tiene plantaciones de banano", dijo.

Fusarium: ¿Qué se acordó con Panamá?

Durante la mesa de trabajo, Ecuador presentó información detallada sobre la logística de exportación bananera y las acciones de vigilancia y control implementadas frente al Foc R4T. Como resultado del diálogo, se acordaron tres pilares concretos: la plena operatividad logística del comercio entre ambos países; un mecanismo de intercambio periódico de información fitosanitaria; y la determinación de que el Certificado de Origen será el documento habilitante para gestionar la licencia de tránsito en Panamá. La solución deberá implementarse en un plazo de 30 días.

RELACIONADAS Inundaciones reavivan temor por propagación de Fusarium en El Oro

Danny Morales, director Ejecutivo de Agrocalidad, subrayó el alcance del acuerdo: "Hoy damos un paso importante para fortalecer la seguridad fitosanitaria y proteger uno de los sectores más estratégicos para la economía del país. La firma de este acuerdo permite garantizar que las exportaciones de banano ecuatoriano continúen realizándose con respaldo técnico y total transparencia sanitaria, certificando que provienen de zonas no afectadas por Fusarium R4T".

Delportal inaugura nuevo local en Ciudad Celeste este viernes Leer más

El acuerdo cobra relevancia en un contexto de presiones fitosanitarias crecientes para el sector. Agrocalidad confirmó la presencia del hongo en una finca de la provincia de El Oro, aunque precisó que el foco se mantiene confinado y bajo estricto control técnico, conforme a los protocolos nacionales e internacionales, sin representar riesgo para la salud humana ni afectación a las exportaciones.

Pese al escenario, las cifras del sector mantienen su dinamismo. En enero de 2026, Ecuador exportó 36,59 millones de cajas de banano, lo que representa un incremento del 9,66% frente al mismo mes de 2025.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO