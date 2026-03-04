Delportal inaugura nuevo local en Ciudad Celeste este viernes

La apertura estará acompañada de descuentos de entre 15% y 25% en productos seleccionados

En un contexto de alto consumo y de una fuerte competencia de retails, Supermercados Delportal apuesta por su expansión. La firma tiene previsto abrir este viernes, 6 de marzo de 2026, un nuevo establecimiento en Ciudad Celeste, en el cantón Samborondón, para reforzar su estrategia de proximidad en uno de los polos residenciales de mayor crecimiento.

El nuevo local, señala la empresa, llegará con un portafolio robusto: frutas y verduras frescas, carnes nacionales e importadas, abarrotes, productos gourmet, artículos de primera necesidad y una oferta de alimentos listos para el consumo.

Falla técnica en el Puerto Marítimo genera caos vehicular en el sur de Guayaquil Leer más

Uno de los ejes diferenciadores será su panadería y pastelería, que integrará dulces, sánduches, café, jugos 100% naturales y helados. El espacio ha sido concebido bajo un formato moderno y funcional, diseñado para facilitar compras rápidas sin perder la experiencia de confort.

¿Cuál será el horario de atención?

El horario de atención será de lunes a domingo, de 07h30 a 22h30 y responde a la dinámica de un sector con alta actividad laboral y familiar.

Impacto económico y generación de empleo

Desde la perspectiva empresarial, la apertura forma parte del plan de crecimiento de la marca y de su apuesta por dinamizar el comercio en Samborondón. Nuevas plazas de trabajo, mayor circulación de proveedores y más competencia en el sector son variables que, según dice la marca, inciden positivamente en la economía local.

La empresa ha señalado que el objetivo es consolidarse como el supermercado de confianza del sector, apalancando tres atributos clave: calidad, frescura y cercanía, respaldados por un servicio diferencial.

Conoce cuándo debes presentar la declaración del IR, de acuerdo a tu cédula Leer más

Estrategia de atracción: descuentos y fidelización

Para marcar territorio desde el primer día, la inauguración estará acompañada de descuentos de entre 15% y 25% en productos seleccionados, además de degustaciones y promociones especiales.

A esto se suma una campaña promocional que se extenderá del 6 al 31 de marzo: los clientes que realicen compras iguales o superiores a $20 -incluyendo productos de marcas participantes- recibirán cupones para participar en el sorteo de 50 giftcards de $50 cada una.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ