Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Mundo, Estados Unidos, Israel, Irán, Un submarino de EEUU hunde un buque de guerra iraní
Foto tomada de la cuenta oficial en X del Departamento de Guerra de los Estados Unidos @DeptofWar donde se muestra el hundimiento de un buque de guerra iraní por parte de un submarino estadounidense.EFE

Un submarino de EE.UU. hunde un buque de guerra iraní frente a costas de Sri Lanka

El conflicto bélico contra Irán entró a su quinto día y tiene repercusiones a millas de kilómetros de Teherán

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, dijo este miércoles 4 de marzo de 2026 el Pentágono en el quinto día de guerra en Oriente Medio que no deja de expandirse.

RELACIONADAS

Después de incendiar la región con sus acciones contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo, Irán atacó este miércoles a grupos opositores en el Kurdistán iraquí y lanzó un misil interceptado por la OTAN cuando amenazaba a Turquía.

Los ataques a las monarquías petroleras del Golfo y la situación en el estrecho estratégico de Ormuz, que Teherán dice controlar, dispararon el precio de los hidrocarburos.

El conflicto tiene repercusiones a millas de kilómetros de Teherán: un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial.

El ataque a Irak

Las autoridades de Sri Lanka dijeron que habían recuperado los cuerpos de 87 marineros iraníes.

Pete Hegseth

EEUU tiene control total del cielo de Irán y arsenal "ilimitado", según el Pentágono

Leer más

Irak también se vio involucrado en la crisis: Irán atacó en la vecina región del Kurdistán iraquí, a grupos de oposición kurdos armados y hostiles a la república islámica. Un combatiente murió, según un portavoz del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).

RELACIONADAS

La máxima autoridad chiita de Irak, el gran ayatolá Alí Sistani, nacido en Irán, denunció por su parte la "guerra injusta" librada contra Irán, e instó a todos los países a "desplegar todos los esfuerzos para ponerle fin".

Las defensas de la OTAN se activaron también para interceptar un misil disparado desde Irán que amenazaba a Turquía. Un responsable turco afirmó, sin embargo, que el objetivo era probablemente una base militar en Chipre, ya alcanzada por un ataque iraní a principios de semana.

Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión en Teherán en Líbano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Universidad Europea ofrece becas parciales para ecuatorianos junto a OEA y OEI

  2. Buque ruso con gas se hunde en el Mediterráneo; Moscú acusa a Ucrania

  3. Red ligada a mafia albanesa en Ecuador: 14 de 16 procesados a prisión preventiva

  4. Esposa de Nicolás Maduro pide unirse a solicitud para desestimar cargos en EE.UU.

  5. Pabel Muñoz y su futuro en la Alcaldía: ¿Qué necesita para el apoyo de RC?

LO MÁS VISTO

  1. Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

  2. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  3. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

  4. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  5. Pabel Muñoz: RC revela las condiciones para apoyar su reelección en Quito

Te recomendamos