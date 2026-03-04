Un submarino de EE.UU. hunde un buque de guerra iraní frente a costas de Sri Lanka

El conflicto bélico contra Irán entró a su quinto día y tiene repercusiones a millas de kilómetros de Teherán

Foto tomada de la cuenta oficial en X del Departamento de Guerra de los Estados Unidos @DeptofWar donde se muestra el hundimiento de un buque de guerra iraní por parte de un submarino estadounidense.

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, dijo este miércoles 4 de marzo de 2026 el Pentágono en el quinto día de guerra en Oriente Medio que no deja de expandirse.

Después de incendiar la región con sus acciones contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo, Irán atacó este miércoles a grupos opositores en el Kurdistán iraquí y lanzó un misil interceptado por la OTAN cuando amenazaba a Turquía.

Los ataques a las monarquías petroleras del Golfo y la situación en el estrecho estratégico de Ormuz, que Teherán dice controlar, dispararon el precio de los hidrocarburos.

El conflicto tiene repercusiones a millas de kilómetros de Teherán: un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial.

🇮🇷 | GUERRA EN MEDIO ORIENTE: Un barco que intentaba pasar por el estrecho de Ormuz es atacado por Irán y se incendia en el mar.

pic.twitter.com/VTNmS5GYuN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 4, 2026

El ataque a Irak

Las autoridades de Sri Lanka dijeron que habían recuperado los cuerpos de 87 marineros iraníes.

EEUU tiene control total del cielo de Irán y arsenal "ilimitado", según el Pentágono Leer más

Irak también se vio involucrado en la crisis: Irán atacó en la vecina región del Kurdistán iraquí, a grupos de oposición kurdos armados y hostiles a la república islámica. Un combatiente murió, según un portavoz del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).

La máxima autoridad chiita de Irak, el gran ayatolá Alí Sistani, nacido en Irán, denunció por su parte la "guerra injusta" librada contra Irán, e instó a todos los países a "desplegar todos los esfuerzos para ponerle fin".

Las defensas de la OTAN se activaron también para interceptar un misil disparado desde Irán que amenazaba a Turquía. Un responsable turco afirmó, sin embargo, que el objetivo era probablemente una base militar en Chipre, ya alcanzada por un ataque iraní a principios de semana.

Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión en Teherán en Líbano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!