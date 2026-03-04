Aston Villa vs Chelsea HOY: Formaciones y guía para ver la Premier League EN VIVO

La jornada 29 de la Premier League nos traslada a Birmingham para un duelo de alto voltaje. Este miércoles 4 de marzo de 2026, el Aston Villa recibe al Chelsea en el emblemático Villa Park. Con la mirada puesta en los puestos europeos, ambos equipos saltan al campo con la obligación de sumar de a tres.

(Le puede interesar: Elecciones en la FEF: Nueva polémica calienta el debate)

A continuación, te presentamos todos los detalles sobre las alineaciones, el rol de Moisés Caicedo y los canales de transmisión para no perderte este partidazo.

¿A qué hora juegan Aston Villa vs. Chelsea?

El pitazo inicial está programado para las 14:30 (hora de Ecuador). Si te encuentras en otra región, aquí tienes la guía de horarios:

Ecuador, Colombia, Perú: 14:30

México: 13:30

Argentina, Chile, Uruguay: 16:30

España: 20:30

Moi se convirtió en el comodín goleador del Chelsea en los momentos dificiles. Cortesía

Alineación del Aston Villa

Portero: Emiliano 'Dibu' Martínez.

Defensa: Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings e Ian Maatsen.

Mediocampo: Douglas Luiz y Amadou Onana; Emiliano Buendía, Morgan Rogers y Leon Bailey más adelantados.

Delantera: Ollie Watkins.

Alineación del Chelsea

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo vuelve a ser la pieza clave en el esquema de los "Blues", encargándose de la recuperación y distribución en el mediocampo.

Portero: Robert Sánchez.

Defensa: Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Malo Gusto.

Mediocampo: Moisés Caicedo, Andrey Santos; Cole Palmer y Enzo Fernández en la creación.

Delantera: Alejandro Garnacho y João Pedro.

¿Dónde ver el partido en VIVO? (Canales y Streaming)

Coudet, nuevo DT de Kendry Páez: "No será una tarea fácil" Leer más

Para los aficionados en Sudamérica, la cobertura oficial estará a cargo de las siguientes plataformas:

Televisión: ESPN 2

Streaming: Disney+ (Suscripción Premium)

Análisis previo: Un duelo por Europa

El Aston Villa llega con la necesidad de hacerse fuerte en casa tras algunos altibajos defensivos, apostando por el ambiente eléctrico de Villa Park. Por su parte, el Chelsea atraviesa un proceso de renovación bajo el mando de Rosenior, quien confía plenamente en la juventud y el despliegue físico de Caicedo y compañía para asaltar los puestos de privilegio en la tabla.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!