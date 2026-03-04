Mujeres, las más cumplidas en los pagos, pero con el mayor riesgo de caer en deudas

Más del 50 % de los nuevos créditos y cerca del 60 % de los microcréditos se otorgan a mujeres.

Aunque las mujeres ecuatorianas registran una tasa de cumplimiento de pago del 90 %, la más alta de América Latina, este segmento de la población continúan enfrentando barreras en el acceso al crédito y mayores responsabilidades económicas dentro del hogar.

Un informe de la Red Financiera de Desarrollo (RFD) revela que 1,26 millones de personas han sido “re-excluidas” del sistema financiero en Ecuador; es decir, tuvieron acceso a crédito en el pasado pero hoy ya no califican por atrasos en pagos. Entre los grupos más afectados están las mujeres.

Para César Coronel Garcés, abogado experto en deudas de Defensa Deudores Ecuador, el crecimiento del endeudamiento femenino responde a varios factores económicos y sociales. “Seis de cada diez ecuatorianos necesitan endeudarse para cubrir necesidades básicas y tres de cada diez personas con crédito tienen calificación mala o pésima en el buró de crédito. En el caso de las mujeres, son cabeza de hogar en cuatro de cada diez hogares ecuatorianos, según el INEC”, explica

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Defensa Deudores Ecuador, el primer estudio jurídico especializado en deudas, identificó cuatro señales que evidencian cómo se está manifestando el sobreendeudamiento femenino en el país, a partir del análisis de casos atendidos durante el 2025 y los primeros meses de 2026. Estos factores son:

Deudas asumidas por solidaridad familiar: Muchas mujeres firman como codeudoras o garantes de parejas o familiares sin conocer plenamente las implicaciones legales. “Cuando una deuda entra en mora, la responsabilidad es solidaria. Eso significa que ambas personas responden por la obligación, incluso si una de ellas no utilizó el crédito”, explica el abogado César Coronel Garcés. Según el especialista, este escenario se repite con frecuencia en refinanciamientos o préstamos respaldados con documentos ejecutivos. Uso del crédito de consumo para cubrir necesidades básicas: Gran parte de las deudas detectadas corresponde a tarjetas de crédito o préstamos de consumo utilizados para cubrir gastos esenciales como salud, educación o alimentación. “Este fenómeno refleja cómo el crédito se ha convertido en una herramienta para compensar la falta de ingresos suficientes en los hogares” indica Coronel. Desequilibrios financieros temporales: El sobreendeudamiento puede surgir a partir de cambios imprevistos en la estabilidad financiera familiar. En muchos casos la mora aparece después de la pérdida de empleo, problemas familiares o situación es en las que las mujeres deben asumir solas la responsabilidad del hogar y de los hijos porque el padre dejó de aportar la pensión alimenticia. Búsqueda de ayuda cuando el problema ya es judicial: Otra tendencia recurrente es que las deudoras buscan asesoría legal cuando la deuda ya está en etapa avanzada. “Es común que lleguen a la consulta cuando existen demandas, procesos coactivos o incluso de insolvencia”, señala el especialista

Brechas de género que influyen en el endeudamiento

Según el Global Findex del Banco Mundial, el 57 % de las personas no bancarizadas en el país son mujeres, lo que reduce su acceso al crédito formal y aumenta el riesgo de recurrir a financiamiento informal o “chulco”.

Paradójicamente, su participación en el sistema financiero continúa creciendo. Datos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) muestran que más del 50 % de los nuevos créditos y cerca del 60 % de los microcréditos se otorgan a mujeres. Sin embargo, persisten brechas importantes: los hombres reciben en promedio 31 % más monto de crédito y apenas el 33 % de las propiedades utilizadas como garantía están a nombre de mujeres, según análisis de Equifax.

El crédito también está vinculado al emprendimiento femenino. De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor Ecuador, el 46,5 % de los nuevos emprendimientos del país son liderados por mujeres, muchas de ellas impulsadas por la necesidad de generar ingresos para sostener a sus familias.

Un llamado a la prevención y educación financiera

Para Coronel, frente a este panorama, la educación financiera y el acceso a información legal son claves para prevenir crisis de deuda. “El desconocimiento sobre cómo actuar frente a una demanda o un proceso coactivo suele agravar la situación. Por eso es fundamental revisar con atención cualquier documento antes de firmarlo y buscar asesoría legal, especialmente cuando se trata de asumir el rol de garante o codeudora.

Comprender las implicaciones de una deuda y conocer los derechos del deudor permite tomar decisiones a tiempo y evitar consecuencias más complejas”, explica. Finalmente, añade que visibilizar esta realidad en el contexto del Día Internacional de la Mujer permite abrir una discusión necesaria sobre inclusión financiera y protección económica.

