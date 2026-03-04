Una capilla en Las Vegas y un romance en crisis: así es como A24 promociona The Drama

Zendaya y Pattinson como parte de la promoción del filme, cuya fecha de estreno es el 3 de abril de 2026.

Fiel a su estilo innovador y poco convencional, A24 vuelve a apostar por una estrategia de marketing que desdibuja la línea entre ficción y experiencia real. El estudio anunció que abrirá una capilla de bodas en Las Vegas el próximo 14 de marzo como parte de la promoción de The Drama, su nueva película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.

La activación, ubicada en el corazón de la ciudad del exceso y los matrimonios exprés, busca sumergir al público en la atmósfera del filme antes de su estreno. La iniciativa en sí se apoya en una estética "dosmilera" que también domina el sitio web oficial del proyecto, reforzando el imaginario kitsch y romántico que rodea a este tipo de establecimientos.

En la cultura popular, estas capillas suelen asociarse tanto a su valor social como a su potencia visual, una dimensión que el cine ha sabido explotar a lo largo de su historia, como lo hizo Sean Baker en Anora recientemente al convertir este espacio en un escenario cargado de significado.

Lo cierto es que no es la primera vez que el estudio convierte el marketing en un gesto cultural; A24 ha construido una identidad en la que cada estreno se percibe como un evento en sí mismo, más cercano a una experiencia inmersiva que a una campaña promocional tradicional. Un ejemplo reciente fue la estrategia para Marty Supreme, que incluyó pop-ups en Londres donde se vendieron las ya comentadas racing jackets con el nombre del personaje, además de contar con la aparición del propio Timothée Chalamet.

The Drama: Un amor al borde del colapso

Carteles de estreno de 'The Drama'. A24

The Drama es descrita como una historia romántica atravesada por tensiones emocionales y conflictos íntimos; la película sigue a una pareja (Emma y Charlie) cuya relación entra en crisis justo antes de dar un paso decisivo en su compromiso, poniendo a prueba no solo su amor, sino también las expectativas que han construido alrededor de él.

El filme escrito y dirigido por Kristoffer Borgli, cineasta conocido por su mirada satírica y su exploración de las dinámicas contemporáneas en las relaciones humanas; combina ironía y vulnerabilidad en el guion que promete dar un enfoque menos idealizado del romance, alineado con el sello autoral que suele caracterizar a A24.

Al frente del reparto están Zendaya y Robert Pattinson, dos figuras que en los últimos años han consolidado carreras marcadas por elecciones arriesgadas y proyectos de autor. La química entre ambos y el tono introspectivo del relato apuntan a una cinta que se mueve entre el drama romántico y la disección emocional de la vida en pareja.

Sí, acepto… al marketing

A través del sitio oficial, A24 detalla que la capilla estará operativa únicamente el 14 de marzo en el Boulevard Sur de Las Vegas, desde las 10 a. m. hasta la medianoche, y que el acceso será exclusivamente con reserva previa. Para postular, las parejas deben completar un formulario con sus datos, una fotografía y la historia de cómo se conocieron.

El paquete promete una ambientación completamente tematizada, con música, flores, champaña, fotógrafo profesional, testigos y recuerdos exclusivos, todo bajo la premisa de ofrecer una ceremonia que se sienta “espontánea, glamurosa y un poco peligrosa”, como parte de "sus votos" hacia la audiencia y en sintonía con el tono romántico y tenso de The Drama.

Así se ve la ficha de inscripción para las parejas en el sitio web oficial de la iniciativa. A24

Más que una simple activación publicitaria, la propuesta funciona como extensión conceptual del filme: un lugar donde el romanticismo tradicional de Las Vegas se cruza con la idea de crisis y cuestionamiento que atraviesa la historia.

Desde su anuncio la estrategia generó conversación en redes sociales y refuerza la identidad de A24 como un estudio que entiende el marketing como parte del relato.

Con esta apuesta, la productora no solo promociona una película; sino que le dice a su público una vez más el estar "cordialmente invitados" al lanzamiento de un gesto performativo que dialoga directamente con ellos.

