Thimothee Chalamet está convirtiendo la película ‘Marty Supreme’ en tendencia

Marty Supreme potencia su estrategia de marketing y la imagen de Thimothee Chalamet destaca entre los fans

La película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, revive la historia de una de las figuras más relevantes del mundo deportivo y farandulero: Marty Reisman. Su vida, marcada por múltiples controversias, se convirtió en el eje perfecto para que Safdie apostara por la creación de una biopic centrada en su nombre.

Reisman inició su trayectoria como estafador en Manhattan y terminó conquistando 22 títulos importantes entre 1946 y 2002, además de obtener cinco medallas de bronce en los Campeonatos Mundiales de Tenis de Mesa, logros que nutren la construcción del personaje dentro de la trama.

Sin embargo, la participación de Timothée Chalamet como protagonista no fue el único factor que colocó a la película en el mapa. Su creativa campaña de marketing también ha sido clave para posicionarla, convirtiéndose en una de las más comentadas por los fans y generando gran expectativa antes de su estreno en cines el 25 de diciembre.

Descrita como una película de época sobre un jugador de ping-pong en busca de la grandeza, la estrategia promocional se apoya en eventos virales, colaboraciones y la implicación directa de Chalamet, con el objetivo de destacar y atraer al público hacia esta producción independiente de A24.

Momento virales que han posiciona el nombre de la película

Uno de los momentos más decisivos durante la promoción de la película rompió con la idea tradicional del marketing. En un movimiento audaz, Timothée Chalamet, la estrella de 29 años, apareció sobre La Esfera de Las Vegas en un anuncio de 60 segundos que, en un intento extremo por posicionar la cinta, generó gran interés y revuelo en redes sociales pocos días antes de su estreno.

En el video, se escucha al actor de Call Me by Your Name decir: “Marty Supreme es una película estadounidense que se estrena el día de Navidad de 2025”. Acto seguido, la cámara se aleja mientras se escucha a Chalamet gritar.

En una entrevista posterior detrás de cámaras, Timothée comentó: “Se siente genial estar en la cima de La Esfera. Ojalá sea metafórico en relación con la taquilla. Y aunque no lo sea, el día de mi muerte, una imagen de esto quedará grabada en mi lápida”. Con este gesto, el intérprete se convirtió en la primera celebridad en subir a La Esfera.

Timothée Chalamet has become the first person to appear on top of the Sphere in Las Vegas, which has transformed into a giant ping-pong ball in honor of ‘MARTY SUPREME.’ pic.twitter.com/WNWPnuMTMb — Film Updates (@FilmUpdates) December 22, 2025

Un rap para promocionar la película

El rap de Timothée Chalamet junto a EsDeeKid es un remix de la canción 4 Raws, lanzado el 19 de diciembre de 2025 como parte de la estrategia de promoción viral de Marty Supreme.

La colaboración surge a raíz de rumores en internet que aseguraban que Chalamet era, en secreto, el rapero enmascarado EsDeeKid, teoría que queda desmentida al mostrarlos juntos en el proyecto.

Se trata de un stunt diseñado para captar la atención de los fans del rap underground del Reino Unido antes del estreno navideño de la película. La pieza ha generado un fuerte impacto en redes sociales, con miles de interacciones y comentarios como “fuego directo”, elevando la campaña a un alto nivel de viralidad.

Merchandasing que funciona

A24 colaboró con la diseñadora Nahmias, conocida por sus camperas deportivas y sweaters de colores llamativos, para crear una línea de merchandising personalizada que dialoga directamente con la estética del filme.

Estrenos de cine y Netflix en Ecuador: Avatar 3, El Grinch y más en diciembre Leer más

La campaña también incorpora una intensa paleta naranja inspirada en las pelotas de ping pong, además de apariciones de celebridades, proyecciones sorpresa y visuales audaces, como carteles de un Chalamet musculoso y sudoroso, pensados para captar la atención del público.

Fans y críticos han calificado esta estrategia como una de las mejores campañas de marketing recientes, comparándola con el lanzamiento de un álbum musical y destacando su carácter innovador para un proyecto independiente original, impulsado en gran medida por el estrellato de Chalamet.

Analistas de la industria coinciden en que se trata de “un esfuerzo audaz para impulsar la asistencia al cine independiente en un mercado complejo”.

En conjunto, la estrategia ha demostrado ser efectiva: ha generado momentos virales, entusiasmo entre los seguidores y debates en torno al compromiso del actor, e incluso ha despertado especulaciones sobre su potencial para atraer a un público no tradicional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!