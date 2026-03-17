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Basura en Guayaquil
Vecinos del note de Guayaquil reportan basura acumulada tras los cambios temporales en los horarios de Urvaseo.Cortesía

Toque de queda en Guayaquil: Urvaseo cambia horarios de recolección de basura

Los servicios diurnos serán entre 06:00 y 14:00, y los nocturnos de 14:00 a 18:00, hasta que termine la medida. Hay quejas

Debido al toque de queda impuesto por el Gobierno Nacional, Urvaseo anunció ajustes temporales en el servicio de recolección de desechos en Guayaquil.

Nuevos horarios

Mientras la medida esté vigente:

  • Los sectores con recolección diurna recibirán el servicio entre las 06:00 y las 14:00.
  • Las zonas que antes tenían recolección nocturna ahora serán atendidas de 14:00 a 18:00.

Las autoridades piden a los residentes sacar la basura únicamente dentro de los horarios establecidos, con el fin de mantener la limpieza en las calles y proteger al personal operativo durante el toque de queda.

(Lo invitamos a leer: Toque de queda en Guayaquil, Durán y Samborondón este martes 17 de marzo

La medida, dijo el Municipio, permitirá que los camiones recolectores terminen sus rutas, entreguen la basura en el relleno sanitario y regresen a sus bases antes del inicio del toque de queda, que se mantendrá por quince días.

  • El Municipio recordó que los centros de acopio están habilitados desde las 05:00 hasta las 23:00, como alternativa para la correcta disposición de residuos.

Quejas por desinformación

Este martes 17 de marzo, se observaron calles con basura regada y vecinos manifestaron su descontento por la falta de recolección la noche del 16 de marzo.

cabina de Aerovía

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“En Los Álamos, en el norte de Guayaquil, nunca nos avisaron que habría cambio de horario. Saqué la basura a las 21:00 y amanecí con ella sobre la vereda. Y lo feo fue que no solo era mi basura: la vereda estaba repleta de desechos. Ahora me toca esperar hasta el miércoles, ¡qué horrible!”, se quejó Érika Yánez, residente del sector.

(Le puede interesar leer: ¿Qué documentación adicional se necesita para solicitar la devolución del IVA?

En otras zonas, como Sauces y La Alborada, las quejas fueron similares, apuntando a la falta de información y planificación.

“No está pasando el carro por la calle José María Roura, entre Sauces 1 y La Alborada 4 etapa. Sin embargo, la gente se pasa de puerca”, publicó Carlos Guerrero, vecino de Sauces, acompañado de una foto en su cuenta de X que mostraba la situación en la vía.

En las calles del centro, entre ellas la avenida 9 de Octubre, el panorama de insalubridad fue el mismo. "¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no hubo la organización de antes? Este martes (17 de diciembre) siento que estamos abarrotados de desechos. Para mí esto es nuevo", pensó Stefanie Castro, residente del sector. 

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