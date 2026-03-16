Toque de queda en Guayaquil, Durán y Samborondón este martes 17 de marzo

La medida del toque de queda rige en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, hasta el 31 de marzo

Las calles en cuatro provincias del país quedan vacías debido al toque de queda, que rige del 15 al 31 de marzo, de 23:00 a 05:00.

La ciudadanía de cuatro provincias de Ecuador, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, enfrenta este martes 17 de marzo de 2026 el tercer día del toque de queda parcial.

Se trata de la medida dispuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, y que incluye restricciones a la movilidad entre las 23:00 y las 05:00 del día siguiente.

Guayaquil, Durán y Samborondón, tres cantones vecinos que conforman la Zona 8, como parte de una distribución de la Policía Nacional, están incluidos en esta medida, que comenzó el 15 de marzo.

¿Quiénes pueden circular en el toque de queda?

En el Decreto Ejecutivo 329, suscrito por Noboa, se establecen tres excepciones a la circulación para las siguientes personas:

El personal de salud de la red pública y privada Los miembros de la fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y Funcionarios vinculados a la gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Excepciones para circular durante el toque de queda

En el documento se indica que en ciertas situaciones se autoriza la movilización durante las horas de restricción, siempre que se acredite el motivo ante las autoridades de control.

Aquí se incluye a dos grupos:

Personal de emergencia

Viajeros de vuelos internacionales (presentando boleto o pase de abordar)

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En el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se registra el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Por eso, la sanción para quienes irrespeten el toque de queda, va de uno a tres años de privación de la libertad.

Quienes sean aprehendidos mientras rija el toque de queda, serán llevados a tres lugares: Cuartel Modelo (avenida de las Américas), dependencias policiales en la avenida Portete (suroeste) y en Durán.

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