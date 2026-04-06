Bebé de Taisha fallece en hospital de Cuenca

En lo que va de 2026 han perdido la vida cuatro menores en la capital azuaya de diferentes comunidades

Neli Shunta realiza los trámites necesarios para retirar el cuerpo de su pequeña hija que perdió la batalla contra la neumonía.

Taisha nuevamente está de luto. Una bebé que fue trasladada en estado grave no resistió y perdió la batalla contra la neumonía en el hospital de Cuenca.

Atsawai Mishel Shunta Mayak, de apenas tres meses, falleció la noche del domingo en el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca tras llegar en estado grave desde la ciudad de Macas, en la provincia de Morona Santiago. La menor habría estado con síntomas de tos y fiebre por más de dos semanas.

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Traslado a Cuenca

La Coordinación de la Comunidad Achuar informó que la menor habría sido evacuada a la capital azuaya la mañana del sábado debido a su grave estado de salud. Sin embargo, a las 24 horas de su llegada perdió la vida en la unidad de cuidados intensivos de la casa de salud.

La menor era originaria de la comunidad Achucar Shuinmamus, ubicada a cinco horas del punto de salud de Ipiak (siendo el más cercano).

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Gustavo Lasso, integrante del Colectivo Violín Rojo -organización que trabaja en territorio con los habitantes de Taisha- relató que la pequeña llegó en muy mal estado de salud. "Sus pulmones prácticamente habían colapsado por la neumonía y los médicos ya no pidieron hacer más", puntualizó.

La organización social ayudó a la madre a comprar una lista de al menos 11 artículos entre insumos y medicamentos para su tratamiento: círculo de doble calentamiento pediátrico, fentanilo y midazolam, cánula nasal, gasa, alcohol, metronidazol, paracetamol, entre otros.

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Su madre, Neli Shunta guarda en sus ojos el dolor de haber perdido a su pequeña. No habla español y debe enfrentarse a los engorrosos trámites de la "gran ciudad". Para retirar el cuerpo de su bebé primero debía inscribir su nacimiento y para esto el registro civil exigió la presencia de testigos que aseguren que Atsawai nació de ella.

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La mujer llegó acompañada de Celestino Chumpi, papá de dos bebés que también están en UCI luchando contra la neumonía, y del voluntario de Violín Rojo. Chumpi la ayudó -en su escaso conocimiento del español- como traductor.

Neli completó los trámites este lunes, 6 de abril de 2026, pasado el mediodía y se espera que en horas de la tarde retorne a su comunidad. Deberá emprenden una travesía de almenos 12 horas más.

Más bebés afectados por la neumonía

Atsawai es la cuarta bebé, en lo que va de 2026, que fallece en la ciudad de Cuenca con síntomas de neumonía. También se conoció que el 29 de marzo murió un bebé de siete meses en la comunidad de Saapapentsa con los mismos síntomas. Además, tres infantes más permanecen hospitalizados en Cuenca con neumonía.

Según el certificado médico, al cual tuvo acceso este Diario, la menor fue diagnosticada con neumonía, ascitis, tosferina provocada por la bacteria bordetella pertussis, insuficiencia renal aguda y choque séptico.

Pero la grave situación de los menores de edad de Taisha viene arrastrándose desde hace más de un año. El colectivo Violín Rojo contabiliza la muerte de 36 niños en diferentes comunidades.

Alfredo Mayak, coordinador de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), dio a conocer en diálogo con EXPRESO que la grave situación de salud está afectando a todo el territorio Achuar. "Ya hemos denunciado muchas veces la falta de atención oportun y de calidad para los habitantes de estas comunidades", sostuvo.

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado detallando que la menor fue trasladada “en estado crítico con insuficiencia respiratoria aguda grave y bajo ventilación mecánica”.

Además, se puntualiza en el comunicado que de “manera inmediata se activaron los protocolos de atención intensiva que incluyó colocación de catéter venoso, reanimación y ventilación mecánica. A pesar de los esfuerzos y debido a la gravedad de su condición, la menor falleció el domingo”.

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