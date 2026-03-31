Infantes de Taisha luchan por su vida en hospitales de Cuenca

Los menores llegaron en estado crítico a la casa de salud. La principal afección es provocada por neumonía

El padre de los mellizos que llegaron a Cuenca con complicaciones respiratorias permanece en el hospital a espera que se recuperen sus pequeños.

El suplicio para las familias de Taisha continúa. Un nuevo grupo de niños llegó a Cuenca y hoy luchan por sus vidas en las salas de cuidados intensivos.

Celestino Chapui, originario de la comunidad de Saapapentsa, en el cantón Taisha de la provincia de Morona Santiago, llegó junto a su esposa y sus dos recién nacidos a Cuenca el pasado 23 de marzo. Los niños presentan un cuadro de neumonía y fueron ingresados de urgencia a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Arteaga.

Estos jóvenes padres temen que sus pequeños no ganen la batalla, y es que apenas llevan en este mundo dos meses y la mitad de este tiempo han tenido que enfrentarse a una difícil condición médica que se agravó por la falta de medicinas y personal especializado en el puesto de salud de su comunidad.

Tras la complicación del cuadro médico de los mellizos Kara y Kaasak, fueron trasladados en avioneta al Hospital General Macas donde permanecieron dos días para luego llegar a la capital azuaya y enfrentarse a una nueva realidad, ajena a su hábitat y costumbres y en donde desde el idioma es una limitante para comprender qué ocurre con bebés.

Pacientes en Cuenca

El caso de estos bebés se suma al de un niño de 3 años y bebé de 4 meses -de las comunidades Kikints y Tarimiat- que permanecen internados en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Gustavo Lasso, miembro del colectivo Violín Rojo, explicó que la situación de las familias es crítica dado que llegan con recursos limitados y se encuentran con el hecho de que deben comprar insumos médicos, medicinas y más para brindarles la atención que necesitan los pequeños.

El Ministerio de Salud Pública informó a través de un comunicado de prensa que dos menores recibieron el alta en el hospital de Cuenca luego de vencer las infecciones respiratorias provocadas por la neumonía.

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Además, se conoció que un bebé de siete meses falleció el pasado 29 de marzo, en Saapapentsa, con los mismos síntomas de los mellizos. Y según registros del colectivo Violín Rojo tres bebés de Taisha han fallecido en Cuenca por neumonía.

Servicios de salud generan gastos a las familias



En tanto, el colectivo Violín Rojo denunció la falta de cobertura total para las familias de los pacientes. "El ministerio solo cubre la avioneta de salida de sus comunidades, pero una vez que reciben el alta hospitalaria deben por su propia cuenta retornar con sus hijos -recién recuperados- y hacer largas travesías hasta llegar, finalmente, a sus hogares", dijo Lasso.

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Además, indicó que los papás de los mellizos, por ejemplo, han tenido que comprar desde guantes hasta medicinas más costosos como ceftriaxana, paracetamol en gotas, metanizol, omeprazol el polvo para solución, olsetamivir, ampicilina, salvutamol, pañales, pañitos, entre otros más.

Domingo Sanchim, líder comunitario de Saapapentsa, en diálogo con EXPRESO también denunció que los puestos de salud comunitarios están desabastecidos de medicamentos complicando la posibilidad de que los pacientes reciban atención oportuna. "La vicepresidente María José Pinto estuvo en la comunidad en diciembre del año anterior y verificó el mal estado del puesto de salud, se comprometió en abastecer de medicinas y personal, pero nada se ha cumplido hasta ahora", dijo.

Hay que recordar que en mayo de 2025 el Ministerio de Salud Pública confirmó un brote de leptospirosis con el cual 10 niños de Taisha perdieron la vida y otros tantos fueron hospitalizados pidiendo recuperarse.

Para los habitantes de estas zonas amazónicas la situación de salud no ha cambiado en nada y denuncian abandono sistemático del Gobierno y del Ministerio de Salud. "Los pacientes llegan a los hospitales, pero se encuentran que la medicina ya no es de acceso gratuito porque les mandan con las recetas completas a comprar en las farmacias”, dijo Sanchim quién además cuestionó está realidad señalando que ¿cómo pretenden que estás familias cubran los gastos de sus hijos, que en el mejor de los casos, deben permanecer hasta 15 días internados".

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