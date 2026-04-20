¿Quién es la mujer asesinada en el Puente de la Unidad Nacional? Claves del atentado

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso Atentado en el Puente de la Unidad Nacional dejó una abogada de tránsito asesinada el 20 de abril en Guayas.





Solange Arellano, funcionaria de tránsito, fue asesinada en Durán; Policía investiga móvil del crimen.





Crimen en eje vial Guayaquil–Durán: autoridades descartan vínculo laboral y buscan esclarecer el atentado.



La mujer asesinada la mañana del lunes 20 de abril de 2026 en el Puente de la Unidad Nacional fue Solange Sthefania Arellano Zhingri, abogada y colaboradora de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD). El ataque ocurrió cuando la víctima se movilizaba en sentido Guayaquil–Durán, uno de los tramos viales con mayor circulación del país.

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El hecho fue calificado por las autoridades como un acto violento que terminó con la vida de la funcionaria en el lugar. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del crimen ni si la víctima se encontraba acompañada al momento del atentado.

¿Cómo ocurrió el atentado en el Puente de la Unidad Nacional?

Según la información difundida por la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito de Durán, el ataque se produjo en horas de la mañana, generando alerta entre conductores y ciudadanos que transitaban por el puente.

Tras el asesinato, unidades especializadas de la Policía Nacional desplegaron operativos de búsqueda y rastreo en el sector, activando protocolos investigativos para dar con el responsable del crimen.

Las autoridades señalaron que, como resultado de estas acciones iniciales, el presunto autor del atentado ya habría sido identificado.

El Puente de la Unidad Nacional es una infraestructura clave que conecta Guayaquil con Durán, por lo que el hecho generó preocupación por los niveles de seguridad en este eje vial estratégico.

¿El crimen estuvo relacionado con su trabajo en la Autoridad de Tránsito?

De acuerdo con información de la Agencia de Tránsito de Durán, se descartaría que el asesinato esté vinculado con las funciones que desempeñaba la víctima en la Autoridad de Tránsito de Durán o con los procesos de intervención ejecutados en la institución.

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No obstante, las investigaciones continúan en etapa de desarrollo y esta hipótesis podría modificarse conforme avancen las diligencias judiciales, el análisis de evidencias y la toma de versiones.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en fase investigativa y que se continuará con las acciones necesarias para esclarecer el crimen y establecer responsabilidades penales.

La Autoridad de Tránsito de Durán señaló que colaborarán plenamente con la justicia para evitar que el asesinato quede en la impunidad, en un contexto donde los hechos violentos han generado creciente alarma social en la provincia del Guayas.