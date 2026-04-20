Mujer es atacada a tiros mientras conducía en el Puente de la Unidad Nacional

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Un presunto sicariato se registró la mañana de este lunes 20 de abril en el Puente de la Unidad Nacional, uno de los principales accesos entre Guayaquil y Durán, generando alarma entre los conductores y un fuerte congestionamiento vehicular en ambos sentidos.

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El ataque ocurrió cerca de las 08:00, en el tramo que va desde La Puntilla hacia el cantón Durán, según relataron testigos que circulaban por la zona. La víctima sería una mujer que conducía un vehículo Mitsubishi, quien fue atacada mientras se movilizaba por el puente.

El incidente provocó intenso tráfico en los dos puentes de la Unidad Nacional, con largas filas de vehículos y demoras significativas durante la hora pico de la mañana. Varios conductores optaron por rutas alternas ante la paralización parcial del tránsito.

El Puente de la Unidad Nacional es una vía estratégica que conecta Guayaquil con Durán y Samborondón, y es transitada a diario por miles de vehículos.

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