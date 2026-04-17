Aerovía Guayaquil: ¿Desde cuándo rige la tarifa de $ 0,76 y quiénes pagan menos?

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó el incremento de la tarifa de Aerovía de 74 centavos a 76 centavos, este jueves 16 de abril.

La tarifa para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes será de 38 centavos.

El nuevo valor entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

La tarifa de la Aerovía de Guayaquil tendrá un ajuste y pasará de 74 a 76 centavos, luego de la aprobación de una ordenanza por parte del Concejo Cantonal. El nuevo valor entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

La medida responde a un mecanismo previamente establecido en el contrato del sistema, que contempla revisiones periódicas del costo del pasaje.

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Este incremento, que forma parte de las condiciones acordadas desde 2017, se aplicará conforme a lo estipulado en ese documento. Aunque se trata de una variación de apenas dos centavos, el cambio reabre el debate sobre el impacto que estos ajustes pueden tener en los usuarios del transporte público.

Nueva tarifa de Aerovía: ¿quiénes pagaron menos?

Dentro del esquema tarifario, se mantienen categorías diferenciadas para ciertos grupos de la población. Adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes continúan accediendo a valores reducidos -38 centavos-, en línea con las políticas de subsidio que rigen en el sistema de transporte urbano.

Durante la sesión en la que se aprobó la ordenanza, dos concejalas - las socialcristianas Cinthia García y Ana Chóez- optaron por abstenerse.

Entre sus argumentos, señalaron la necesidad de analizar con mayor profundidad cómo este tipo de incrementos incide en la economía diaria de los ciudadanos, especialmente en quienes dependen del transporte para movilizarse a diario.

También se planteó la importancia de mejorar la integración entre la Aerovía y otros sistemas como la Metrovía y las rutas alimentadoras. La falta de una conexión eficiente, advirtieron, puede encarecer el traslado total de los usuarios, más allá del valor individual del pasaje.

Nueva tarifa de Aerovía: un modelo que no despega

Desde la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en cambio, se ha puesto el énfasis en aumentar la demanda del servicio. Su titular, Édgar Lupera, adelantó que se buscarán acuerdos con distintos sectores para fomentar el uso del sistema, especialmente en estaciones clave que conectan con Durán.

Además, se insiste en avanzar hacia un modelo de transporte multimodal que permita articular la Aerovía con el resto de opciones disponibles en la ciudad.