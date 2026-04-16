Aerovía de Guayaquil sube su tarifa: Concejo aprobó aumento a 76 centavos

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Las claves del caso La tarifa de la Aerovía de Guayaquil subirá de 74 a 76 centavos tras la aprobación del Concejo Cantonal.

Dos concejalas se abstuvieron y alertaron sobre el impacto al bolsillo ciudadano.

La tarifa de la Aerovía de Guayaquil subirá de 74 a 76 centavos luego de que el Concejo Cantonal aprobara, por mayoría, la ordenanza que regula el costo del sistema de transporte aerosuspendido.

El incremento responde a una estipulación contemplada desde el 8 de septiembre de 2017 como parte de la obligación contractual del sistema.

Durante la sesión, las concejalas Cinthia García y Ana Chóez se abstuvieron de votar. Ambas expresaron preocupación por el impacto que el aumento podría tener en los usuarios del transporte público.

¿Qué dijeron los concejales sobre el aumento de la Aerovía?

Ana Chóez señaló que, más allá de la obligación contractual, en las mesas técnicas se ha discutido la necesidad de garantizar mayor equidad en el uso del sistema de transporte.

“Más allá de la obligación contractual, hay preocupación por garantizar equidad en el uso del transporte público y evitar que todo el costo se traslade al bolsillo ciudadano”, manifestó.

La concejala también sostuvo que es necesario evaluar una mejor conexión entre la Aerovía, la Metrovía y otros alimentadores, especialmente tomando en cuenta las rutas hacia Durán.

“Creo que se debe evaluar cómo conectar mejor con la Metrovía y con los alimentadores, porque al final también se encarece el traslado de los usuarios”, dijo Chóez al justificar su abstención.

Municipio de Guayaquil plantea fortalecer la conectividad

Por su parte, la concejala Blanca López respaldó la moción y afirmó que la actual administración heredó compromisos contractuales que debe cumplir.

“Existe un diálogo con el gremio del taxismo para que la gente siga escogiendo la Aerovía. Una alternativa es mejorar la conectividad y fortalecer el sistema intermodal”, expresó.

López añadió que el sistema no fue planificado de la mejor manera en su momento, pero insistió en que ahora corresponde trabajar en soluciones para aumentar su uso.

El sistema aerosuspendido Aerovía conecta a Guayaquil y Durán a través de cabinas que se mueven por sobre el río Guayas.Archivo

ATM busca incrementar usuarios de la Aerovía

Edgar Lupera, gerente de la ATM, indicó que la prioridad actual es incrementar la cantidad de usuarios que utilizan la Aerovía.

“Lo importante es que los usuarios de Guayaquil lleguen a las estaciones Abel Gilbert y El Recreo. Vamos a trabajar a través de acuerdos con gremios para conocer sus necesidades y tomar decisiones”, aseguró.

Lupera adelantó que el mismo modelo de integración también deberá aplicarse al transporte urbano para construir un sistema multimodal.