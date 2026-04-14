50 agentes de la ATM sancionados en 30 días: ciudadanos denuncian malos procedimientos en Guayaquil

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves En apenas 30 días, la ATM sancionó a 50 agentes por mal procedimiento, evidenciando fallas internas en los controles.

Pese a las sanciones, conductores aseguran que persisten abusos y falta de criterio en los operativos de tránsito.



Las autoridades recuerdan que los agentes en motocicleta no están autorizados para emitir sanciones directas.

En estos últimos 30 días, la nueva administración de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) ha sancionado a 50 agentes por mal procedimiento, en medio de denuncias ciudadanas que siguen apuntando a abusos y desorden en las vías de Guayaquil.

La gestión encabezada por el nuevo gerente, Edgar Lupera, arranca con la depuración interna y control, según argumenta la entidad. Según datos oficiales, en el primer mes ya se aplicaron 50 sanciones a agentes que incumplieron protocolos durante operativos o controles en la calle.

Uno de los casos más visibles fue el de dos uniformados que fueron captados en video circulando en motocicleta mientras conversaban en el mismo carril en la vía a la costa, una escena que se viralizó y alimentó la crítica ciudadana sobre la falta de profesionalismo.

“El personal de tránsito contará con todo mi respaldo; sin embargo, a los malos elementos les caerá todo el peso de la ley”, advirtió Lupera, quien ha planteado como eje de su gestión fortalecer la institucionalidad con un enfoque más humano.

Ciudadanía: entre denuncias y desconfianza

Pese a las sanciones, en las calles el malestar persiste. Conductores y ciudadanos consultados cuestionan que los controles muchas veces se perciben arbitrarios o inconsistentes.

“Hay agentes que paran sin razón clara, uno no sabe si es control real o simplemente por molestar. Además en sitios donde se los necesita nunca están. La semana pasada, que el tráfico fue horroroso en la avenida del Bombero, vi a dos. ¿Y saben qué estaban haciendo? Conversando, mientras todos nos matábamos. No digo que no lo pueden hacer, sí pueden, pero no en momentos críticos”, comenta Luis Cedeño, residente de Los Ceibos.

“Está bien que sancionen a los malos, pero eso siempre ha pasado. El problema es que uno sigue sintiendo abuso en ciertos operativos”, añadió María González, comerciante.

Otros ciudadanos apuntan a la falta de uniformidad en los procedimientos. “Cada agente aplica la ley a su manera. Eso genera desconfianza. Y eso no es de ahora, ha sido siempre”, dice Jorge Ponce, taxista.

Más de 110 denuncias en un mes

Desde la ATM se asegura que la ciudadanía tiene canales activos para reportar irregularidades. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, más de 110 denuncias han sido recibidas, atendidas y resueltas en este primer mes de gestión.

Las autoridades insisten en que estos reportes son clave para detectar malas prácticas y sancionar a los responsables.

Lo que sí y lo que no pueden hacer los agentes

Como parte del reordenamiento, la ATM también ha recordado una norma clave: los agentes que circulan en motocicleta no están autorizados para sancionar directamente a conductores.

Las multas solo pueden emitirse en operativos previamente coordinados o mediante sistemas de videovigilancia del Centro de Control y Monitoreo.

Sin embargo, en la práctica, varios conductores aseguran que esta disposición no siempre se respeta.

“Me han querido multar desde moto, y uno ni sabe si discutir o no”, relata otro ciudadano.