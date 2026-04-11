Nuevo cambio vial en autopista Narcisa de Jesús de Guayaquil: esto anuncia la ATM

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Desde el 11 de abril se habilita una nueva incorporación en sentido Terminal–Pascuales, cerca de Mucho Lote 2.



Conductores deberán usar retorno en Vergeles para ingresar a Mucho Lote 2 desde sentido contrario, cambia la circulación.



La implementación de estos cambios tiene el objetivo de mejorar la movilidad y optimizar los tiempos de desplazamiento, según la ATM

Guayaquil ha experimentado una serie de modificaciones en su vial durante los últimos meses, en un intento por reorganizar el tránsito y reducir los índices de siniestralidad. A estos ajustes se suma una nueva intervención en la autopista Narcisa de Jesús, una de las arterias más transitadas del norte de la ciudad.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que mantiene la coordinación operativa en el marco de una obra municipal que contempla reconfiguraciones en carriles, retornos, señalización y accesos.

Estas modificaciones apuntan a ordenar el flujo vehicular en una zona caracterizada por su alto crecimiento urbano.

Estos son los nuevos cambios que habrá en la Narcisa de Jesús

Como parte de estos cambios, para este sábado 11 de abril está prevista la habilitación de una nueva incorporación vial. Esta permitirá el paso desde los carriles centrales hacia los carriles de servicio, en el sentido que conecta el Terminal Terrestre con Pascuales.

El nuevo acceso estará ubicado aproximadamente a 300 metros antes del primer ingreso a Mucho Lote 2, específicamente antes del sector donde se encuentra un reconocido establecimiento comercial de la zona. Esta incorporación forma parte de un rediseño más amplio del corredor vial.

Dentro de la también intervención se construyeron divisorios que canalizan el tránsito, especialmente en las zonas de retornos en U. Esta medida busca evitar maniobras peligrosas y ordenar los puntos de giro.

Con estos ajustes, los conductores que circulen en sentido Pascuales–Terminal y deseen ingresar a Mucho Lote 2 deberán continuar hasta el retorno habilitado a la altura de Los Vergeles, para luego tomar la nueva vía de acceso.

Otro de los cambios importantes tiene que ver con la adecuación de los carriles de servicio, los cuales están siendo ajustados a un ancho de 3,20 metros, estándar utilizado a nivel internacional. Esta dimensión es similar a la aplicada en otras avenidas principales de la ciudad como Domingo Comín y Francisco de Orellana.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos a la señalización implementada y planificar sus rutas con anticipación, mientras se consolidan los nuevos patrones de circulación en este sector del norte de Guayaquil.