PLAN SALUD
Camión volcado autopista Narcisa de Jesús
Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró un tramo de la autopista Narcisa de Jesús, la mañana de este jueves 12 de marzo.@ATM_Transito

Camión se volcó en la autopista Narcisa de Jesús y provocó congestión vehicular

El accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 12 de marzo en esta vía del norte de Guayaquil

Un accidente de tránsito generó caos vehicular en la autopista Narcisa de Jesús, la mañana de este jueves 12 de marzo. Un camión se volcó en el kilómetro 1 de esa vía del norte de Guayaquil, en el sentido hacia la avenida de las Américas.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudieron al sitio para atender la emergencia. El hecho ocurrió cerca de las 07:30 de este jueves 12. Los uniformados cerraron tres carriles de esa vía.

El cierre de este tramo generó un intenso congestionamiento vehicular. El atolladero se intensificó con el paso de los minutos, mientras se realizaban las tareas de remoción del camión siniestrado.

Pasadas las 08:30, el vehículo fue ubicado en el carril izquierdo de ese tramo, por lo que fue restablecida la circulación en los otros dos carriles restantes, permitiendo fluir el paso de los automóviles. A las 11:00, la ATM indicó que la vía quedaba totalmente habilitada.

A esa hora, varios tramos de la autopista Narcisa de Jesús soportaban una fuerte lluvia, lo que obligaba a los vehículos a circular a baja velocidad para evitar accidentes.

Pedido de controles a conductores de camiones en la autopista Narcisa de Jesús

Conductores han pedido, en reiteradas ocasiones, que se mejoren los controles de tránsito ante el paso de vehículos pesados por la autopista Narcisa de Jesús.

Ellos señalan que, en muchas ocasiones, quienes conducen estos vehículos lo hacen a alta velocidad, poniendo en riesgo la vida de otros conductores y de peatones.

