Hiedra, la cinta de Ana Cristina Barragán lidera la lista de estrenos de la semana

La profecía, No te olvidaré y El guardián: Último refugio son otros estrenos que llegan a cines

La cartelera de esta semana trae estrenos para todos los gustos: desde terror y acción hasta romance y fantasía. Entre adaptaciones literarias, reinterpretaciones oscuras de cuentos clásicos y fenómenos del entretenimiento digital que saltan al cine, estas son las películas que llegan a las salas y prometen captar la atención del público.

Sebastián Cordero finaliza su nueva película con Gael García Bernal para Netflix Leer más

Hiedra

La cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán regresa a la pantalla con Hiedra, su tercera película, que obtuvo el premio a Mejor Guion en la sección Orizzonti del Festival de Cine de Venecia 2025. La historia sigue a Azucena, una mujer de unos treinta años con una actitud todavía adolescente, y a Julio, un joven que vive en un orfanato y está a punto de cumplir 18 años, edad en la que deberá abandonar el hogar que lo acogió durante su infancia.

Entre juegos, silencios y encuentros compartidos con otros adolescentes que tampoco fueron adoptados, la relación entre ambos se desarrolla de forma lenta y ambigua. Con un estilo marcado por primeros planos, diálogos breves y momentos de contemplación, Barragán construye una historia que explora la intimidad, el abandono y la ternura. Hiedra se estrenará en Ecuador en marzo de 2026, consolidando el reconocimiento internacional de la directora tras su paso por Venecia.

La profecía

La profecía: Lector omnisciente, dirigida por Kim Byung-woo, adapta al cine una popular novela web coreana y sigue a Kim Dok-ja, un oficinista cuya realidad cambia cuando el mundo empieza a desarrollarse exactamente como la historia apocalíptica que leyó durante años. Al conocer cada detalle del relato, el protagonista intenta sobrevivir usando su conocimiento del futuro en una trama de acción y fantasía protagonizada por Ahn Hyo-seop, Lee Min-ho y Jisoo.

El guardián: Último refugio

El Guardián: Último refugio, protagonizada por Jason Statham, es una película de acción que combina una historia de misterio con secuencias de combate y persecuciones que caracterizan la filmografía del actor.

A diferencia de otras cintas del género, el relato se toma tiempo para presentar el pasado y el entorno del protagonista antes de entrar en su ritmo de acción, que incluye coreografías de pelea y una banda sonora con influencias techno.

Karla Souza y Ana Cristina Barragán celebran su triunfo en el Festival de Venecia Leer más

No te olvidaré

La película romántica No te olvidaré, basada en la novela de Colleen Hoover, llega a los cines como una historia sobre duelo, segundas oportunidades y maternidad. Protagonizada por Maika Monroe y Tyriq Withers, la cinta sigue a Kenna Rowan, una mujer que sale de prisión tras cumplir una condena por un accidente en el que murió su novio.

De regreso a su ciudad en Wyoming, intenta conocer por primera vez a su hija, quien ha sido criada por los abuelos paternos, que se oponen a su presencia. En medio del rechazo del entorno, Kenna encuentra apoyo en Ledger Ward, un exjugador de la NFL que comienza a verla más allá de su pasado, mientras ella intenta reconstruir su vida y enfrentar las consecuencias de aquella noche que cambió todo.

La muerte de Blanca Nieves

La muerte de Blanca Nieves presenta una reinterpretación oscura del clásico cuento popularizado por los Hermanos Grimm, para transformarlo en una historia de terror marcada por la traición y la violencia. En esta versión, la joven huye de una reina que domina fuerzas oscuras y se interna en un bosque lleno de criaturas siniestras, donde encuentra a siete enanos muy distintos a los del relato tradicional: aquí son asesinos movidos por la ambición y la venganza.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!