El neumático se transforma en arte en una exposición en Quito

Según la muestra, el paisaje urbano y rural queda marcado en la "caligrafía del caucho" que genera el neumático.

Un neumático parece un objeto común, parte casi invisible de la vida diaria. Pero detrás de su forma circular se esconde una historia que atraviesa selvas, fábricas y ciudades. Esa es la premisa de La tenacidad material, una exposición que invita a pensar cómo los materiales —lejos de ser pasivos— participan activamente en los procesos sociales, políticos y ambientales, y que se inaugura el jueves 12 de marzo en la galería Arte Actual de Flacso.

La muestra parte de una idea: la materia no solo sostiene la acción humana, también la condiciona y la transforma. Desde esa perspectiva, el neumático aparece como una pieza que condensa fuerzas biológicas, químicas, económicas y técnicas. Su historia no empieza en la fábrica ni termina en el basurero: continúa en cada huella sobre el asfalto, en cada partícula que se desprende con el desgaste, en cada rastro que deja en el territorio.

Un hito de la modernidad

El recorrido de este objeto comienza a inicios del siglo veinte, con la llamada fiebre del caucho. La extracción del látex en la Amazonía incorporó la región al capitalismo global de una manera violenta. La savia del árbol de caucho se convirtió en materia prima industrial, mientras en la selva quedaban marcas de deforestación, agotamiento del suelo y la devastación de comunidades indígenas sometidas a explotación y despojo.

Ya en la fábrica, el caucho se mezcla con petróleo, acero, negro de humo y calor hasta convertirse en neumático. Un objeto estandarizado que permitió reorganizar el mundo moderno: carreteras, gasolineras, estacionamientos y rutas de transporte. Esa doble condición —memoria vegetal del extractivismo y pieza clave del sistema automotriz— aparece en las obras del artista ecuatoriano Adrián Balseca.

La exposición también observa cómo el neumático marca el territorio. En carreteras, calles o caminos de tierra, sus bandas de rodadura dibujan una especie de caligrafía negra sobre el paisaje. El artista Ilowasky Ganchala trabaja precisamente con esos patrones: propone recorrer el negativo de esas huellas, transformándolas en un espacio físico que el visitante puede experimentar con el cuerpo.

La exposición estará abierta al público hasta abril de 2026. Cortesía

Por otro lado, Juan Pablo Toral mira hacia la memoria urbana de Guayaquil. Sus obras evocan los pisos de baldosas de antiguas casas que hoy funcionan como garajes públicos. Allí, las marcas de las llantas se vuelven archivo material de cambios en la ciudad: huellas donde conviven historias de transformación urbana, desgaste cotidiano y resistencia.

Otras miradas

En ese cruce entre selva, industria y ciudad se instala la pregunta central de la muestra: ¿qué ocurre cuando dejamos de ver los objetos solo como herramientas y empezamos a reconocerlos como procesos que organizan el espacio y el tiempo? “La tenacidad material”, con curaduría de Paulina León Crespo, propone justamente ese cambio de mirada: entender que los materiales también cuentan historias sobre nuestra relación con la naturaleza, la memoria y el territorio.

La exposición también recuerda que el neumático no desaparece cuando se descarta. Las partículas que se desprenden durante su uso o su quema se incorporan al aire, al agua e incluso al cuerpo humano.

Una nutrida agenda

La exposición abre sus puertas el jueves 12 de marzo a las 19:00 en la galería Arte Actual de Flacso, ubicada en La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro. El ingreso es libre. Como parte de la programación, la muestra también incluirá varias actividades públicas.

El viernes 13 de marzo a las 11:00 se realizará una visita guiada con Adrián Balseca seguida de un conversatorio con Elena Gálvez. Adicionalmente, el sábado 21 de marzo el artista Ilowasky Ganchala dictará el taller “Lo complejo de lo simple”, dedicado a explorar la escultura desde otras materialidades.

Finalmente, el miércoles 8 de abril, Juan Pablo Toral ofrecerá la charla “Pintura de garaje”, una reflexión sobre la memoria urbana de Guayaquil.

