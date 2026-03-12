Valeria Gutiérrez llega a En contacto: así será su temporada en el matinal

La exreina de belleza y modelo volvió a Ecuador y estará una temporada en ese espacio

Valeria Gutiérrez, exreina de belleza y modelo ecuatoriana, tendrá una oportunidad como presentadora en el matinal En contacto durante una temporada. Su participación llega después de su regreso a Ecuador y en un momento de cambios dentro del programa, tras la salida de Virginia Limongi hacia Teleamazonas. La incorporación de Gutiérrez refleja cómo en la televisión las oportunidades pueden surgir en distintos momentos de la carrera de una figura pública, especialmente cuando los espacios buscan renovar su panel de talentos.

Hay un dicho muy conocido: “Cuando te toca, aunque te quites; y cuando no te toca, ni aunque te pongas”.

Durante una temporada, Virginia Limongi fue parte de En contacto. Por eso, afirmar ahora que la primera opcionada para ser presentadora fue Valeria Gutiérrez resulta innecesario y hasta de mala onda. Simplemente ese no era el momento de Valeria. Tal vez ahora sí lo sea, aunque sea por una temporada.

En televisión, y también en el cine, esto ocurre con frecuencia. Hay actores que, por distintas razones, no aceptan o no pueden asumir determinados roles. Un caso muy conocido es el de Will Smith, quien estuvo cerca de protagonizar The Matrix. Finalmente el papel terminó en manos de Keanu Reeves. Dos figuras consolidadas que no necesitan favores de nadie.

Las oportunidades llegan cuando tienen que llegar

Desde hace tiempo se sabía que Diego Spotorno sería parte del programa. Aun así, hicieron desfilar a otros talentos, generando expectativa y, para algunos, una pérdida de tiempo. Si el ingreso del presentador no se concretaba a última hora y llegaba otro, más adelante seguramente habrían dicho que el protagonista de Los García era el elegido y que no estuvo por tales o cuales razones.

Al final, todo es más simple de lo que se quiere hacer ver. A Virginia la escogió el departamento de ventas y programación porque las marcas la querían.

Cuando lo consideró decidió marcharse a Teleamazonas. Cada quien tiene derecho a tomar las decisiones profesionales que estime más convenientes. En televisión, como en la vida, las oportunidades llegan cuando tienen que llegar.

