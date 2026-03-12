Más de 90.000 personas deben pagar la patente municipal en Guayaquil

Conoce quiénes están obligados a declarar y cuánto deben pagar este año. Hay dudas y quejas por el pago

Aproximadamente 90.000 contribuyentes están obligados a declarar y pagar el impuesto. Unas 60.000 deben llevar contabilidad y cumplir con obligaciones completas.

Decenas de contribuyentes en Guayaquil comenzaron a recibir en los últimos días correos electrónicos relacionados con el pago del impuesto a la patente municipal, un tributo que deben cancelar las personas que realizan actividades económicas dentro del cantón y que mantiene activo su Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Los mensajes han despertado dudas entre ciudadanos y profesionales independientes, especialmente porque en algunos casos se mencionan valores pendientes de años anteriores e intereses acumulados, lo que ha generado consultas y comentarios en redes sociales sobre el origen del cobro.

El Municipio de Guayaquil explicó que este proceso corresponde a notificaciones dirigidas a contribuyentes que desarrollan actividades económicas en la ciudad, quienes están obligados a declarar y pagar anualmente el impuesto a la patente municipal ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

Quiénes deben pagar la patente municipal

El tributo aplica para las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades económicas dentro del cantón Guayaquil, entre ellas:

Comerciales

Industriales

Financieras

Inmobiliarias

Profesionales

Este impuesto está contemplado en los artículos 546 al 550 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y su declaración y pago deben realizarse una vez al año.

De acuerdo con los registros tributarios, más de 90.000 contribuyentes deben cumplir con esta obligación en Guayaquil.

De ese total, aproximadamente 60.000 están obligados a llevar contabilidad, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), mientras que cerca de 30.000 no tienen esta obligación, entre ellos profesionales independientes, emprendedores y pequeños negocios.

El impuesto se calcula según el patrimonio del contribuyente dentro del cantón. La declaración y pago deben realizarse hasta 30 días después de la fecha límite del impuesto a la renta.

Cuándo se debe pagar

La patente municipal debe declararse y pagarse hasta 30 días después de la fecha límite establecida para la declaración del impuesto a la renta.

El Municipio recordó que la falta de declaración o pago del tributo genera intereses y recargos, lo que puede incrementar el monto adeudado con el paso del tiempo.

Cómo se calcula el valor

El valor del impuesto no es el mismo para todos los contribuyentes.

Según la normativa, la base del cálculo se determina en función del patrimonio que el contribuyente posee dentro del cantón Guayaquil.

Esto implica que el monto a cancelar puede variar dependiendo de los activos relacionados con la actividad económica registrada.

Tarifas especiales y exoneraciones

La normativa también contempla tarifas específicas para ciertos grupos.

Los artesanos calificados mediante acuerdos ministeriales vinculados con la Ley de Fomento Artesanal pagan una tarifa única de 10 dólares.

En el caso de los profesionales que ejercen libremente su actividad, la tarifa es de 15 dólares, siempre que durante el ejercicio fiscal 2025 hayan desarrollado su actividad económica de manera permanente.

Además, existen exoneraciones y descuentos para determinados casos.

Entre ellos se encuentran los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como personas mayores de 65 años, siempre que sus ingresos mensuales estimados no superen cinco remuneraciones básicas unificadas o que su patrimonio no exceda las 500 remuneraciones básicas.

Asimismo, las personas con discapacidad o quienes tengan legalmente bajo su cuidado a una persona con discapacidad pueden acceder a un descuento del 50 % en el valor del impuesto a la patente municipal.

