Inamhi alerta tormentas hoy: así estará el clima en Guayaquil y otras regiones

Guayaquil y otras ciudades del Litoral podrían registrar tormentas eléctricas hacia la tarde

El Inamhi advierte que las precipitaciones podrían intensificarse en horas de la tarde y la noche en varias provincias del Ecuador.

Aunque el cielo permanezca cubierto en buena parte del país, el calor y la radiación solar no darán tregua este jueves 12 de marzo en Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos durante la jornada.

Las precipitaciones también formarán parte del panorama. Según el organismo, hacia la tarde y noche podrían presentarse lluvias de distinta intensidad, algunas acompañadas de descargas eléctricas. Estas condiciones responderían a la humedad acumulada en el ambiente y a la influencia del calentamiento del océano Pacífico, factores que suelen intensificar el invierno en el país.

Así se perfila el clima en las regiones

De la demolición a la deuda: el caso del edificio Fantasía, en Guayaquil Leer más

El impacto del temporal ya se refleja en varias provincias, donde se registran inundaciones y problemas en la red vial.

Región Costa

Se prevén lluvias en localidades como Esmeraldas, Santo Domingo, Manta y Salinas. En ciudades como Guayaquil y Quevedo, el pronóstico apunta a tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

(Le puede interesar leer: Tragedia en el bloque 8 de Flor de Bastión: un niño cayó por una alcantarilla)

En cuanto a las afectaciones, provincias como Manabí y Los Ríos reportan zonas anegadas, mientras que en el Guayas los cantones Balao y Salitre enfrentan problemas por el desbordamiento de ríos que ha dejado a numerosas familias perjudicadas. La radiación UV también se mantendrá en rangos muy altos.

En el caso de la provincia del Guayas, específicamente, el pronóstico apunta a una jornada con abundante nubosidad y lluvias que podrían intensificarse hacia la tarde. Según el reporte del Inamhi, el interior del Litoral será una de las zonas donde se presenten precipitaciones de distinta intensidad durante el día.

En Guayaquil, las lluvias y tormentas eléctricas podrían presentarse hacia el final de la jornada, según el pronóstico meteorológico. Christian Vinueza

Para Guayaquil, se prevé un ambiente cálido y húmedo durante la mañana, con temperaturas cercanas a los 27 °C y una sensación térmica mayor por la humedad elevada. Las condiciones atmosféricas favorecerían el desarrollo de tormentas aisladas en horas de la tarde o la noche.

Aunque el cielo permanezca nublado en varios momentos del día, la radiación ultravioleta continuará siendo significativa. En la Costa, incluyendo Guayaquil, los índices de UV pueden alcanzar rangos altos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Además, las precipitaciones que se prevén para la tarde podrían provocar acumulación de agua en sectores vulnerables de la ciudad y sus alrededores, especialmente en zonas con drenaje limitado o cercanas a esteros. Las autoridades mantienen el llamado a tomar precauciones y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado del clima.

Durante las lluvias se recomienda circular con precaución para evitar siniestros viales. CHRISTIAN VINUEZA

¿Cuál es el panorama en la Sierra?

Durán: vecinos recurren al agua de lluvia para abastecerse Leer más

El clima será mayormente lluvioso en ciudades como Quito, Cuenca, Ambato, Loja y Tulcán. Las temperaturas previstas oscilarán aproximadamente entre los 7 y los 22 grados Celsius.

(Le puede interesar leer: Residuos con plomo en Guayaquil: alerta del MAE y posible acción penal)

Las precipitaciones han provocado complicaciones en algunas carreteras. Entre ellas se encuentran cerrados tramos de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme (kilómetro 103) y de la Cuenca–Girón–Pasaje (kilómetro 50) por deslizamientos. Además, el paso permanece restringido en la vía hacia Nayón, en Quito, y en el tramo Riobamba–Cuenca a la altura de Chunchi.

Niveles de radiación altos en la región Insular

En el Oriente se esperan precipitaciones en ciudades como Nueva Loja, El Coca y Macas, en medio de un ambiente húmedo y con radiación solar persistente.

En Galápagos, particularmente en Isabela y Santa Cruz, podrían presentarse lloviznas, mientras los niveles de radiación ultravioleta continuarán siendo elevados.

Precauciones recomendadas

Ante este escenario, las autoridades aconsejan tomar previsiones durante la jornada. Entre las principales recomendaciones están usar protector solar incluso con cielo nublado, portar paraguas o impermeable y elegir calzado adecuado para evitar resbalones en superficies mojadas.

Además, quienes tengan previsto movilizarse por carretera deberían consultar antes el estado de las vías en canales oficiales, como los reportes del ECU 911, debido al riesgo de deslaves provocado por la saturación de los suelos.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!