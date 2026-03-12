Inundaciones provocan estragos en la provincia argentina de Tucumán

Vecinos cargan pertenencias en bolsas negras y usan kayaks para moverse. Autoridades advierten que los ríos están saturados

Personas durante una inundación en Agua Azul, provincia de Tucumán, Argentina, el 11 de marzo de 2026.

Una serie de tormentas provoca desde el domingo inundaciones en la provincia norteña argentina de Tucumán y deja decenas de evacuados, calles y rutas anegadas, árboles caídos y casas bajo el agua.

La provincia sufre desde diciembre fuertes lluvias que acumularon 800 milímetros en promedio, un 70% de lo que llueve en un año. Sin embargo, el domingo por la noche cayeron 170 milímetros en pocas horas, lo que desbordó ríos y napas.

Este miércoles, 11 de marzo de 2026, el gobernador, Osvaldo Jaldo, recorrió la zona de La Madrid, una de las más afectadas y que fue impactada por inundaciones este miércoles, para supervisar la asistencia que el ejecutivo brinda a las familias afectadas.

"La gente nunca ha vivido una situación de estas características. Todos con quienes hablamos sostienen que la cantidad de lluvia que ha caído en tan poco tiempo nunca la vieron", dijo Jaldo el miércoles desde el lugar.

En algunos poblados las calles se convirtieron en canales y las rutas en lagunas.

"El agua me llegó al baño, la pieza, el comedor. Entraba por abajo del piso", dijo el miércoles Dolores Rosa, vecina de la localidad de Simoca, Tucumán, al canal local C5N. "Estamos pidiendo (a las autoridades) agua mineral porque el agua de beber sale negra", añadió, desde una de las localidades más afectadas.

"Anoche lloré de bronca porque tengo un hijo discapacitado con problemas del corazón. Si le pasa algo tengo que salir con él y está todo lleno de agua", dijo con la voz entrecortada Dolores Rosa, que no reveló su apellido en la entrevista.

Ríos y desagües colapsan

En las calles tucumanas, principalmente de la zona sur, abundan las personas que con el agua hasta la cintura circulan con sus pertenencias al hombro en bolsas negras de nailon, en busca de rescatar lo que se pueda. Otros llevan a cuestas gatos y perros salvados del diluvio.

"Llovieron 170 milímetros, no hay capacidad de río y desagüe que lo pueda soportar (...) las napas están saturadas", había dicho Jaldo en una rueda de prensa el martes.

El agua sumergió vehículos enteros e impidió el tránsito de los vecinos. Algunos recurrieron a pequeños botes o kayaks para trasladarse.

El martes, el gobierno local suspendió las clases hasta el viernes en toda la provincia debido a las inclemencias climáticas.

Además, el ejecutivo desplegó asistencia desde los ministerios de Seguridad, Salud y Educación para el rescate de personas y la prevención de enfermedades provocadas por las inundaciones, entre otras tareas.

