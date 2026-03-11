OMS alerta por “lluvia negra” en Irán tras ataques a refinerías

El fenómeno se produjo tras ataques a refinerías y depósitos de petróleo que liberaron grandes cantidades de hidrocarburos tóxicos en la atmósfera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el pasado 8 de marzo que la “lluvia negra” registrada en Teherán, Irán, representa un peligro para la población. El fenómeno se produjo tras ataques a refinerías y depósitos de petróleo que liberaron grandes cantidades de hidrocarburos tóxicos en la atmósfera. La agencia de la ONU señaló que ha recibido varios informes de lluvia cargada de petróleo durante la semana y respaldó el llamado de las autoridades iraníes a que las personas permanezcan en interiores.

El lunes, una refinería alcanzada por un ataque dejó la ciudad cubierta por humo negro. Las intensas llamas y el denso humo envolvieron el depósito de petróleo Shehran, generando preocupación por la calidad del aire y sus efectos en la salud pública.

Riesgos respiratorios y tóxicos

“El riesgo principal es respiratorio”, señaló Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, quien consideró acertado el consejo de permanecer en interiores. Según la organización, los ataques han provocado la liberación masiva de hidrocarburos tóxicos, óxidos de azufre y compuestos de nitrógeno.

Científicos advierten que inhalar o tocar estas partículas puede causar dolores de cabeza, irritación en la piel y los ojos, además de dificultad para respirar. La exposición prolongada a algunos de estos compuestos aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Crudo WTI llega a $84: liberación récord de reservas busca frenar alza del petróleo Leer más

Cómo se produjo la lluvia negra

De acuerdo con especialistas, la lluvia negra se originó cuando un patrón meteorológico llegó a la zona y las precipitaciones se mezclaron con las partículas presentes en el aire. “La lluvia fue una revelación para la gente”, explicó Akshay Deoras, investigador de la Universidad de Reading.

Los ataques a depósitos de combustible liberaron hidrocarburos tóxicos que, al mezclarse con la lluvia, tiñeron de negro el cielo de la capital iraní. La combinación de contaminación atmosférica y condiciones meteorológicas extremas generó un fenómeno visible que incrementó la alarma entre los habitantes de Teherán.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!