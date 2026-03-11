Irán reporta ataques contra dos buques tras advertencias en el estrecho de Ormuz

Teherán reporta ataques contra barcos en Ormuz en medio de tensiones con EE. UU. e Israel

“Un ciudadano sostiene la bandera de Irán en medio de los escombros tras recientes ataques.

El Ejército de Irán informó este miércoles 11 de marzo de 2026 que dos embarcaciones fueron alcanzadas por proyectiles después de no acatar advertencias de su fuerza naval en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial.

La Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) indicó, a través de un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA, que el buque ‘Express Room’, identificado como propiedad vinculada a Israel y con bandera de Liberia, fue atacado tras ignorar las órdenes de detener su tránsito. Según la versión oficial, la embarcación quedó detenida en la zona después del impacto.

La institución militar también señaló que el portacontenedores ‘Mayuree Naree’ fue alcanzado luego de insistir en atravesar el estrecho pese a las advertencias emitidas por las autoridades navales iraníes.

Verificación de rutas marítimas

De acuerdo con información de plataformas internacionales de seguimiento de navegación, el ‘Mayuree Naree’ navega con bandera de Tailandia y tenía como destino India. Los registros indican que la embarcación permanece actualmente en la zona del estrecho de Ormuz.

En su comunicado, la Guardia Revolucionaria sostuvo que el paso marítimo se mantiene bajo la supervisión de sus fuerzas navales y advirtió que Estados Unidos y sus aliados no tendrían derecho a transitar por esta vía, según la postura expresada por Teherán.

Ataques con drones contra objetivos en Israel

En paralelo, el Ejército iraní aseguró haber ejecutado este mismo 11 de marzo de 2026 una serie de ataques con drones contra objetivos en Israel.

Entre los puntos señalados por las autoridades iraníes se encuentran instalaciones vinculadas al servicio de inteligencia militar israelí ‘Aman’, la Unidad 8200, un sistema de radar ‘Green Pine’ y el edificio de mando de submarinos ubicado en la base naval de Haifa, en la costa mediterránea.

Hasta el momento, Israel no ha confirmado oficialmente los impactos mencionados por el comunicado iraní.

Amenaza sobre el tránsito petrolero

Las autoridades iraníes también reiteraron que no permitirán que “ni un litro de petróleo” atraviese el estrecho de Ormuz con destino a Estados Unidos, Israel o sus aliados.

Teherán señaló que cualquier buque que considere vinculado a esos países podría ser tratado como objetivo militar, en medio de la escalada de tensiones en la región.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el comercio energético mundial, ya que por esta vía marítima transita aproximadamente el 20 % del petróleo global, además de minerales estratégicos destinados a distintos mercados internacionales.

Las advertencias de Irán han generado inquietud en el mercado petrolero, debido al impacto potencial que un bloqueo o incidentes en esta zona podría tener en el suministro global de energía.

Otros incidentes en la zona

En medio de este escenario, el diario griego Naftemporiki reportó que un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado por un proyectil de origen aún no determinado cerca del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó la noche anterior haber destruido varios buques de guerra iraníes, entre ellos 16 embarcaciones utilizadas para colocar minas, durante operaciones realizadas cerca del mismo estrecho.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas acciones responden a lo que consideran amenazas contra la libertad de navegación internacional en esa ruta estratégica.

