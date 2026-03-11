WhatsApp lanza cuentas para menores con supervisión parental

La nueva función de WhatsApp permitirá a los tutores gestionar la actividad y los contactos de los usuarios más jóvenes.

En medio de un creciente debate sobre la seguridad digital de los menores, WhatsApp anunció una nueva función orientada a familias: cuentas para menores administradas directamente por sus padres o tutores. La herramienta busca ofrecer una primera experiencia dentro de la aplicación con mayores controles y configuraciones de seguridad desde el inicio.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Meta para reforzar la protección de usuarios jóvenes en sus plataformas. Con estas cuentas, los adultos podrán configurar distintos aspectos del uso de la app, limitando la experiencia de los preadolescentes principalmente a mensajes y llamadas, además de supervisar con quiénes interactúan dentro del servicio.

Qué implican las cuentas para menores

Estas restricciones responden a medidas de supervisión parental, que se han visto como necesarias para esta aplicación. EXPRESO

Las nuevas cuentas estarán diseñadas principalmente para preadolescentes y contarán con configuraciones más estrictas activadas por defecto; esto significa que los padres o tutores podrán ajustar distintos aspectos del uso de la aplicación, como la gestión de contactos o las personas con las que los menores pueden interactuar.

Además, la experiencia dentro de la app estará enfocada principalmente en mensajes y llamadas, con controles parentales que permitirán guiar el uso de la plataforma y evitar interacciones no deseadas. La idea, según la compañía, es ofrecer una introducción gradual al ecosistema de mensajería digital bajo la supervisión de un adulto.

Por qué WhatsApp decidió implementar esta función

La decisión responde a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de menores en internet y el uso cada vez más temprano de aplicaciones de mensajería. Con esta herramienta, WhatsApp busca ofrecer a las familias un entorno más controlado donde los niños puedan comunicarse sin exponerse a los mismos riesgos que enfrentan los usuarios adultos.

Desde la compañía señalan que la función también permitirá recibir comentarios de los usuarios para seguir perfeccionando estas herramientas de supervisión parental y adaptar la aplicación a las necesidades de las familias, aumentando una política de cyber-seguridad para una generación nacida en el ecosistema digital.

Cuándo estarán disponibles

Las cuentas para menores comenzarán a implementarse de forma gradual a nivel global durante los próximos meses. Durante este periodo, la plataforma espera evaluar la respuesta de los usuarios y ajustar las funciones conforme avance su despliegue en diferentes regiones.

